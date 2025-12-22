La IA avanza en Argentina, pero el reloj corre: qué hay que decidir antes de 2026

La Inteligencia Artificial (IA) dejó de ser una promesa futura y se convirtió en una realidad cotidiana en América Latina. Empresas, gobiernos y trabajadores ya conviven con herramientas basadas en IA que automatizan tareas, analizan datos y redefinen la forma de trabajar. Sin embargo, el avance no es parejo y la región enfrenta una carrera contrarreloj: lo que se haga —o no— de aquí a 2026 puede marcar una brecha difícil de revertir.

Los datos muestran que la adopción de Inteligencia Artificial en América Latina crece año a año, impulsada sobre todo por el sector privado. Grandes compañías lideran el proceso, mientras que muchas pymes y organizaciones públicas todavía avanzan con cautela o de manera fragmentada.

De acuerdo al informe “Índice Global de Preparación de IA”, en países como Argentina, la IA ya se utiliza en áreas como atención al cliente, análisis predictivo, marketing, ventas y gestión interna. Plataformas como Salesforce empujan esta transformación al integrar inteligencia artificial y agentes autónomos en procesos cotidianos, reduciendo tiempos y mejorando la toma de decisiones.

El principal desafío: las personas, no la tecnología

Uno de los puntos más claros que surge del relevamiento regional es que el mayor obstáculo no es técnico, sino humano. Falta capacitación, actualización de habilidades y una estrategia clara de adopción.

La IA avanza más rápido que la formación de talento. Muchos trabajadores utilizan herramientas inteligentes sin entender del todo su funcionamiento, mientras que otros quedan directamente al margen. Esta brecha de conocimientos es uno de los riesgos centrales de cara a 2026.

Argentina: adopción temprana, pero con alertas

Argentina aparece como uno de los países con mayor interés y uso temprano de Inteligencia Artificial en la región. Sin embargo, ese entusiasmo convive con limitaciones estructurales: falta de inversión sostenida, escasez de programas de upskilling y diferencias marcadas entre sectores.

El desafío no es solo incorporar IA, sino hacerlo de forma responsable, ética y productiva. Sin reglas claras, formación continua y liderazgo estratégico, la tecnología puede amplificar desigualdades en lugar de reducirlas.

Qué decisiones hay que tomar antes de 2026

Los próximos dos años serán clave. Especialistas coinciden en que América Latina necesita acelerar al menos tres frentes al mismo tiempo: capacitación masiva en IA, integración estratégica en las empresas y modernización del sector público.

La Inteligencia Artificial no reemplaza automáticamente empleos, pero sí transforma funciones. Preparar a las personas para convivir con esta tecnología será tan importante como adoptar las herramientas correctas.

Una oportunidad que todavía está abierta

A diferencia de otras revoluciones tecnológicas, la IA aún ofrece margen para que la región se suba a tiempo. América Latina tiene talento, creatividad y casos de adopción exitosos. La diferencia la marcará la velocidad y la calidad de las decisiones que se tomen ahora.

El reloj ya empezó a correr. Y 2026 aparece cada vez menos como una fecha lejana y más como un punto de inflexión.

Qué es el Índice Global de Preparación en IA"

El Índice Global de Preparación de IA de Salesforce evalúa a 16 mercados clave donde la compañía opera a partir de 31 indicadores que abarcan 5 dimensiones:}