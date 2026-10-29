La iniciativa tecnológica que reunió a casi 100 mil mujeres en todo el planeta y alcanzó un histórico Récord Guinness

Casi 100.000 mujeres se sumaron al hackathon de IA generativa de Logitech en India, que logró un Récord Guinness. El récord se midió con 1.712 participantes activas a la vez.

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El número que impacta es el de las inscripciones, pero el récord mide otra cosa: 1.712 mujeres trabajando al mismo tiempo en ocho ciudades. La escala está en el embudo, con casi 100.000 inscriptas desde 5.107 ciudades y 15.729 instituciones educativas.

Cómo se llegó al récord

La serie MX de Logitech, junto con Aspire For Her y dentro de su iniciativa #WomenWhoMaster, organizó el hackathon que Guinness World Records reconoció como el mayor hackathon de IA generativa exclusivo para mujeres. El récord se midió el 8 de agosto de 2026, en ocho ciudades de India y con tecnología de AWS PartyRock.

El proceso fue un embudo. Más de 26.000 participantes avanzaron a la primera ronda, 1.712 llegaron a la segunda y 112 finalistas presentaron sus soluciones en la sede de Logitech en Chennai, donde accedieron a mentoría con especialistas.

Quiénes participaron

Más del 60% de las postulantes vino de ciudades pequeñas, zonas rurales y regiones alejadas de los principales polos tecnológicos. Es el dato más revelador: el interés por la IA existe más allá de los grandes centros urbanos.

El contexto explica la apuesta. Según datos de UNESCO y del World Economic Forum citados por Logitech, las mujeres ocupan menos del 28% de los puestos vinculados a STEM, el área que reúne ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Qué busca la iniciativa más allá del récord

El programa combinó práctica, mentoría y oportunidades profesionales. Antes de la final hubo encuentros regionales simultáneos en ocho ciudades, donde las participantes trabajaron sobre sus propuestas con orientación de especialistas de la industria.

Logitech y Aspire For Her buscan acompañar a las participantes en el desarrollo de sus carreras mediante mentorías, networking y oportunidades laborales. El récord es la vidriera, pero lo que puede cambiar la participación femenina en tecnología es el trabajo posterior a la competencia.