Informan pero dividen: el contradictorio fenómeno social que provoca el uso de las redes sociales en México

Internet y las redes sociales le dejan a México una sensación a la vez positiva y preocupante. Según una nueva encuesta de Pew Research Center, 8 de cada 10 mexicanos creen que estas plataformas los mantienen más informados, pero 64% considera que, al mismo tiempo, profundizaron la división política del país.

{{{htmlAmp}}}

El estudio relevó a 42.151 personas en 36 países entre febrero y mayo de 2026, con México integrando el bloque latinoamericano junto a Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. El contraste entre beneficio informativo y costo político no es exclusivo de México: aparece, con distinta intensidad, en casi todos los mercados medidos.

Más información, pero también más manipulación percibida

El dato que más llama la atención es el de la manipulación: 75% de los adultos mexicanos piensa que las plataformas facilitaron la difusión de información falsa y rumores. Es un número alto, aunque todavía queda por debajo de la mediana internacional, que llega a 79%, y lejos de extremos como los Países Bajos, donde el 93% percibe ese mismo riesgo.

En el plano político, México registra 64% de percepción de mayor división, cuatro puntos debajo de la mediana de los 37 países del estudio. Estados Unidos, en cambio, llega a 81%, y Alemania a 82%, lo que ubica a México en una posición intermedia dentro del panorama global.

La valoración de las redes cae, pero sigue siendo positiva

Comparado con la medición de 2023, el optimismo mexicano sobre el rol de las redes en la democracia se achicó: la valoración positiva bajó de 77% a 69%, mientras la negativa subió de 20% a 26%. Aun así, México se mantiene más optimista que el promedio internacional, donde apenas 55% evalúa de forma positiva ese impacto.

El uso de plataformas también cambió de forma notable en estos tres años: TikTok pasó de 41% a 62% de penetración entre adultos mexicanos, mientras Facebook subió de 75% a 81% e Instagram avanzó de 42% a 50%. X fue la excepción y retrocedió de 30% a 24%, en línea con una tendencia que Pew observó en buena parte de los países con ingresos medios incluidos en el relevamiento.