Gran Bretaña exige que Grok, chatbot de Elon Musk, responda a preocupaciones sobre fotos sexualizadas

FOTO ARCHIVO: Ilustración de los logotipos de xAI y Grok

‍El Reino Unido ha exigido a X, la red social de ‍Elon Musk, que ⁠explique cómo su chatbot de inteligencia artificial Grok pudo producir imágenes de personas sin ropa e imágenes sexualizadas de niños, y si estaba incumpliendo su deber legal de proteger a los usuarios.

Grok declaró el viernes que fallos en ‌las salvaguardias habían dado lugar ⁠a "imágenes de menores con ⁠poca ropa" en X, y afirmó que estaba corrigiéndolos en forma urgente.

El regulador británico ‍de los medios de comunicación, Ofcom, dijo que estaba al ⁠tanto de las "serias preocupaciones" ‌suscitadas por esta función.

"Nos hemos puesto en contacto urgentemente con X y xAI para saber qué medidas han tomado para cumplir con sus ‌obligaciones ‌legales de proteger a los usuarios en el Reino Unido", dijo un portavoz.

Grok dijo el viernes: "xAI cuenta con salvaguardas, pero se están ​realizando mejoras para bloquear por completo este tipo de solicitudes".

Crear o compartir imágenes íntimas no consentidas o material de abuso sexual infantil, incluidos los deepfakes sexuales creados por inteligencia artificial, es ilegal en ‍Gran Bretaña.

Además, las plataformas tecnológicas tienen la obligación de tomar medidas para evitar que los usuarios británicos encuentren contenidos ilegales y retirarlos cuando tengan conocimiento de ellos.

La ​petición se produce después de que los ministros franceses denunciaran a X ante la ​fiscalía y los organismos reguladores por las perturbadoras imágenes, afirmando en ⁠un comunicado el viernes que el contenido "sexual y sexista" era "manifiestamente ilegal".

(Reportaje de Paul Sandle; Editado en español por Juana Casas)