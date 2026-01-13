España limitará los ultrafalsos hechos con IA y endurecerá la ley sobre consentimiento de imágenes

FOTO DE ARCHIVO. Un mensaje que dice "inteligencia artificial IA", un teclado y manos robóticas

El Consejo de Ministros de España aprobó el martes un proyecto ‍de ley ⁠para frenar los ultrafalsos producidos con inteligencia artificial (IA) y endurecerá las normas de consentimiento sobre imágenes, en un momento en que los Estados europeos toman medidas cada vez más enérgicas contra los contenidos sexuales generados por la IA.

El proyecto ‌de ley aprobado por el ⁠Consejo de Ministros ⁠refuerza la protección de los menores, fija en 16 años la edad mínima para ‍dar el consentimiento para utilizar la propia imagen y ⁠limita la reutilización de ‌imágenes en línea y voces o imágenes generadas por IA sin permiso.

La Unión Europea está intensificando sus esfuerzos para regular los "deepfakes" o ultrafalsos ‌mediante ‌nuevas normas que obligan a los Estados miembros a tipificar como delito los contenidos sexuales falseados no consentidos para 2027.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La posibilidad ​de compartir imágenes personales o familiares en redes sociales no supone libertad absoluta para utilizar esas mismas imágenes en otro contexto", dijo el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

La reforma también aborda directamente la ‍inteligencia artificial, considerando ilegítimo el uso de la imagen o la voz de una persona generada mediante IA para fines publicitarios o comerciales sin consentimiento.

Según ​Bolaños, se permitirán los usos creativos, satíricos o ficticios que impliquen a personajes públicos, ​siempre que se identifique claramente que el contenido ha sido generado ⁠mediante IA.

Con información de Reuters