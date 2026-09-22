La IA impacta en el empleo: 1 de cada 3 grandes empresas planea sumar personal gracias a esta tecnología

Cada vez que se habla de inteligencia artificial y trabajo, la primera imagen que aparece suele ser la de puestos que desaparecen. Pero los propios números de las empresas mexicanas muestran un panorama bastante más matizado que ese miedo instalado.

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El Banco de México relevó las expectativas de las grandes compañías sobre el impacto de la IA en su plantilla, y el resultado desarma un poco el relato más catastrofista que suele circular sobre el tema.

Lo que esperan las empresas para los próximos tres años

Según la Encuesta Mensual de Actividad Económica Regional, el 32,6% de las grandes empresas que planea usar inteligencia artificial espera que eso derive en más contrataciones durante los próximos tres años. Un 46,8% no anticipa cambios significativos, y solo 20,5% calcula una reducción de personal.

Dentro de las que esperan crecer, la mayoría proyecta un aumento moderado: 21,3% calcula subas de menos del 5%, mientras que apenas 11,3% espera un salto igual o mayor a ese porcentaje. Del lado de las que anticipan recortes, el escenario es parecido: la mayoría habla de bajas menores al 5 por ciento.

Entre lo que ya pasó y lo que se viene

El contraste más interesante aparece al comparar expectativas con la experiencia real: 67,5% de las empresas que ya usa IA asegura que en los últimos tres años la tecnología no modificó significativamente su plantilla. Solo el 19,6% notó un efecto positivo en el empleo y el 12,9% reportó una baja.

Algo similar ocurre con la productividad: 39,1% vio una mejora concreta en los últimos tres años, pero esa expectativa salta a 60,2% quienes miran hacia adelante, un salto bastante mayor que lo que efectivamente se registró hasta ahora.

Cómo se compara México con el resto del mundo

El optimismo mexicano contrasta con lo que midió un estudio internacional hecho en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Australia: ahí las empresas esperan que la IA suba la productividad apenas 1,4% y recorte el empleo 0,7 por ciento.

La brecha también aparece entre generaciones: una encuesta de Pew Research encontró que 51% de los mexicanos de entre 18 y 34 años cree que la IA va a reducir los empleos disponibles en el país, contra apenas 30% entre los mayores de 50 años.