¿Qué es la IA agéntica? Revelan el informe de la ONU sobre la nueva tecnología que amenaza libertades y derechos clave

Que la IA fallara en una tarea puntual siempre pareció un riesgo manejable. La ONU acaba de advertir que, cuando esa IA toma decisiones por sí misma, las consecuencias pueden dejar de ser un simple error técnico.

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Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial representa una amenaza para derechos fundamentales como la vida, la alimentación, la privacidad, la salud y la seguridad. Según sus palabras, "la actual carrera hacia una IA cada vez más potente supone un salto cualitativo hacia mayores riesgos existenciales para todos los aspectos de nuestras vidas".

Qué es exactamente la IA agéntica

El foco de la preocupación está en la IA agéntica: sistemas capaces de tomar decisiones de manera autónoma y ejecutar acciones complejas sin necesidad de intervención humana constante, a diferencia de la IA convencional, que responde a instrucciones puntuales. Türk fue especialmente explícito sobre lo que podría salir mal: estos sistemas ya muestran fallos que "podrían paralizar servicios esenciales, fracturar las comunicaciones, desestabilizar infraestructuras críticas y golpear en el corazón mismo de las instituciones democráticas".

El riesgo de quedarse sin servicios básicos

Según el funcionario, comunidades enteras podrían quedarse sin acceso a agua potable, calefacción o servicios financieros si estos sistemas fallan o se usan de forma irresponsable. La preocupación también se extiende al plano militar: para Türk, la IA agéntica ya está acelerando el ritmo y la magnitud de los conflictos armados, mientras erosiona las salvaguardias que separan a la humanidad del lanzamiento de armas de destrucción masiva.

Un llamado a la regulación multilateral

La advertencia coincide con inquietudes que ya vienen manifestando referentes de la propia industria tecnológica, entre ellos Dario Amodei, CEO de Anthropic, quien habló públicamente sobre la necesidad de ralentizar los avances para darle más tiempo a las sociedades a comprender los riesgos asociados. Türk fue tajante al respecto: "Ningún país puede gobernar esta tecnología por sí solo, ninguna empresa debería poder decidir por sí sola qué riesgos debe aceptar el mundo", y llamó a los Estados y las empresas a movilizarse con urgencia dentro de instancias multilaterales.