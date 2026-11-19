La llegada del calor representa un desafío para los electrodomésticos que funcionan de manera ininterrumpida. Cada vez que se abre la puerta de la heladera, el aire caliente del exterior ingresa y obliga al equipo a realizar un esfuerzo adicional para recuperar la temperatura interna. Esto puede impactar tanto en la conservación de los alimentos como en el gasto de electricidad del hogar.

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En este contexto, Samsung destacó la importancia de combinar tecnologías de refrigeración eficientes con herramientas inteligentes que permitan controlar el consumo energético. También explicó cómo determinadas características de los equipos pueden ayudar a mantener la frescura de los productos sin exigir de más al motor.

Las tecnologías que ayudan a reducir el consumo eléctrico

Uno de los componentes centrales para mejorar la eficiencia energética es el compresor Digital Inverter, que ajusta su velocidad de funcionamiento en hasta siete niveles, según la demanda real de frío. A diferencia de los motores convencionales, que trabajan mediante ciclos rígidos de encendido y apagado, esta tecnología permite regular la potencia de manera continua.

En los modelos más avanzados, el sistema AI Inverter incorpora algoritmos que analizan los patrones de uso del hogar para anticipar cuándo es necesario acelerar o reducir el funcionamiento del compresor. De esta manera, busca evitar picos bruscos de consumo eléctrico.

Otra característica importante es la combinación de las tecnologías No Frost y All-Around Cooling. La primera evita la acumulación de escarcha en el congelador, mientras que la segunda distribuye el aire frío de manera uniforme por los distintos compartimentos. Así, los alimentos pueden conservarse adecuadamente sin importar dónde estén ubicados.

Para los hogares que experimentan problemas en el suministro eléctrico, Samsung también destacó la tecnología Cool Pack, presente en algunos freezers horizontales. Sus placas de gel térmico ayudan a mantener la temperatura interna y retrasar durante varias horas la descongelación de carnes y otros alimentos ante un corte de luz.

SmartThings permite controlar el gasto desde el celular

Además de las características de hardware, Samsung resaltó una herramienta de software que puede ayudar a administrar el consumo energético: AI Energy Mode, integrada en el ecosistema SmartThings.

Estas acciones pueden generar hasta un 15% de ahorro energético adicional.

Esta función monitorea el gasto de electricidad en tiempo real y calcula una estimación del consumo mensual en moneda local. Si detecta que la proyección supera el presupuesto establecido por el usuario, envía una notificación y propone ajustes automáticos.

Entre las modificaciones posibles se encuentran la optimización de los ciclos de descongelamiento y la regulación de la velocidad del compresor. Según la compañía, estas acciones pueden generar hasta un 15% de ahorro energético adicional, sin comprometer el rendimiento de enfriamiento.

De esta manera, la tecnología y la administración inteligente del funcionamiento de los electrodomésticos aparecen como dos herramientas para atravesar los meses de altas temperaturas, conservar mejor los alimentos y controlar el impacto de la factura de electricidad en la economía familiar.