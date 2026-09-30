Guía tecnológica: cómo hacer que las fotos y los videos de tu celular ocupen menos espacio sin perder calidad

Con unos pocos cambios, es posible reducir el peso de los archivos.

Si tu celular se está quedando sin almacenamiento por la cantidad de fotos y videos, hay varios ajustes y trucos que permiten liberar espacio sin perder una cantidad importante de calidad. Entre las opciones más simples están reducir la resolución de las capturas, evitar grabar siempre en 4K y eliminar archivos duplicados.

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No hace falta hacer cambios complicados: muchos de estos ajustes están disponibles directamente desde la configuración de la cámara, aunque la ubicación y el nombre pueden variar según el modelo del teléfono. Con unos pocos cambios, es posible reducir el peso de los archivos y aprovechar mejor el almacenamiento interno.

Menos megapíxeles para las fotos del día a día

Una de las claves está en no utilizar siempre la máxima resolución de la cámara. Aunque algunos celulares permiten sacar fotos de 64 megapíxeles o más, para el uso cotidiano suele ser suficiente con resoluciones de alrededor de 12 o 16 megapíxeles.

La máxima resolución puede reservarse para imágenes en las que realmente sea necesario contar con mayor tamaño. Lo mismo ocurre con el formato RAW, que también puede generar archivos más pesados.

No hace falta grabar todo en 4K

Los celulares actuales pueden grabar videos en 4K e incluso 8K, pero eso no significa que haya que utilizar esas resoluciones para cada grabación.

Para videos cotidianos, el Full HD de 1.080p puede ser suficiente y permite generar archivos de menor tamaño. El 4K puede quedar reservado para eventos importantes o trabajos en los que se necesite una mayor resolución.

Una de las claves está en no utilizar siempre la máxima resolución de la cámara.

Eliminar duplicados y usar almacenamiento externo

Otra forma sencilla de recuperar espacio es revisar las fotos y videos duplicados o prácticamente iguales. Es habitual tener varias capturas de una misma situación, especialmente después de un viaje. En iPhone, la aplicación Fotos permite localizar duplicados, mientras que en Android es posible utilizar aplicaciones específicas para encontrarlos.

Algunos celulares también incluyen opciones de ahorro de almacenamiento en la cámara, que reducen automáticamente la resolución u otros parámetros para que los archivos ocupen menos.

Por último, si el teléfono ya está lleno, se pueden trasladar fotos y videos a servicios de almacenamiento en la nube como Google Fotos o iCloud Fotos. Otra alternativa son los pendrives USB-C, especialmente útiles para guardar videos, que suelen ser los archivos que más espacio ocupan.