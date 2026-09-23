Guerra en el mercado de electrodomésticos: la apuesta de una gigante tecnológica para renovar los hogares en el país

Samsung renovó su oferta de electrodomésticos en Argentina con una nueva línea de heladeras inteligentes de gran capacidad y el lanzamiento de sus primeros Freezers Horizontales en el país. La propuesta está encabezada por la heladera French Door AutoView de 680 litros y se completa con freezers de 198, 287 y 371 litros, pensados tanto para hogares como para pequeños comercios y emprendimientos gastronómicos.

{{{htmlAmp}}}

La nueva heladera French Door RF80H de 680 litros incorpora una puerta de cristal transparente con sensor de proximidad que permite ver los alimentos sin necesidad de abrirla. A esto se suman tecnologías como SpaceMax, Digital Inverter, AI Inverter, AI Energy Mode y All Around Cooling, además de diferentes soluciones para organizar y conservar los alimentos.

Una heladera inteligente y de gran capacidad

La French Door AutoView busca aprovechar al máximo su espacio interior sin aumentar las dimensiones externas. Para eso utiliza la tecnología SpaceMax, que permite contar con paredes más delgadas y ampliar el volumen disponible. También incluye canastos flexibles y compartimentos diseñados para facilitar la organización.

Su sistema AI Inverter ajusta la velocidad del compresor según los patrones de uso, mientras que el modo AI Energy, mediante la aplicación SmartThings, puede alcanzar hasta un 15% de ahorro energético adicional. El sistema All Around Cooling distribuye el aire frío de manera uniforme en los distintos niveles.

El equipo también cuenta con un fabricador dual de hielo en la puerta, capaz de producir hielo esférico de fusión lenta o hielo triturado, además de un fabricador de cubos de alta capacidad en el freezer. Su diseño Zero Clearance Fit requiere apenas 4 milímetros de espacio lateral.

Los nuevos Freezers Horizontales de Samsung

La otra gran novedad es el desembarco de los Freezers Horizontales Samsung, disponibles en capacidades de 198, 287 y 371 litros. Están pensados como espacio adicional para conservar alimentos en el hogar, pero también para negocios, rotiserías y emprendimientos gastronómicos.

Incorpora una puerta de cristal transparente que permite ver los alimentos sin necesidad de abrirla.

Estos modelos incorporan tecnología Cool Pack para minimizar la pérdida de temperatura ante eventuales cortes de energía, junto con compresor Inverter, regulación de temperatura en ocho niveles y función de congelamiento rápido Power Freeze. También incluyen canastos de fácil acceso y cerradura de seguridad.

La renovación se completa con otros modelos de heladeras, entre ellos una French Door de 543 litros con AI Vision Inside 2.0, una versión French Door de 431 litros, nuevos modelos Side By Side de 516 y 518 litros y un Freezer Inferior de 400 litros. Toda la nueva línea de Samsung cuenta con tecnología No Frost y motores Digital Inverter.