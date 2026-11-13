GTA 6 habilitó su descarga anticipada en México para consolas Xbox y PlayStation antes del lanzamiento oficial

Rockstar Games habilitó desde el 10 de noviembre la descarga anticipada de GTA 6 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Es para quienes reservaron la versión digital y permite tener el juego instalado antes del estreno, el 19 de noviembre de 2026.

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Bajarlo ahora no permite jugarlo: lo que se gana es tiempo, no acceso. Y el trámite exige espacio, porque la instalación pide hasta 212 GB libres en la consola.

Cómo descargarlo en PlayStation 5

Con la consola encendida y conectada a internet, hay que entrar a la Biblioteca de juegos y buscar Grand Theft Auto VI entre los títulos adquiridos. Después se comprueba que la descarga esté habilitada, y se inicia o se verifica que la opción automática esté activada.

PlayStation también permite programar las descargas anticipadas, así que el proceso puede hacerse con la consola en modo de reposo, siempre que mantenga la conexión a internet. Conviene liberar almacenamiento antes de empezar.

Cómo hacerlo en Xbox Series X|S

En Xbox el camino es parecido: se entra a la biblioteca, se ubica GTA 6 entre los títulos adquiridos y se elige la opción de instalación disponible. Rockstar recomienda mantener activadas las actualizaciones automáticas y la conexión a internet hasta completar la precarga.

Quienes reservaron una versión de caja con código podrán descargar el juego cuando reciban y canjeen ese código. Los códigos llegan a las tiendas desde el 12 de noviembre.

Cuánto espacio hace falta y cuándo se juega

El requisito de 212 GB obliga a hacer cuentas antes de apretar el botón. Rockstar pide liberar almacenamiento antes de comenzar la instalación, algo que en una consola con poco espacio puede implicar borrar otros juegos.

Con la descarga lista, la espera termina el 19 de noviembre de 2026, cuando se podrá explorar Vice City y el estado ficticio de Leonida. Entre el 10 y esa fecha hay nueve días para dejar el juego instalado.