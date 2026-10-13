Los gigantes de Wall Street y Silicon Valley se reúnen en México con la mira puesta en un negocio millonario

México Tech Week reunirá del 26 de octubre al 1 de noviembre en Ciudad de México a fondos como SoftBank, Kaszek y General Atlantic para discutir cuánto capital llegará a la inteligencia artificial en América Latina.

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La región quiere atraer inversión en IA y la cuarta edición del encuentro se arma para eso: unos 30.000 asistentes y alrededor de 500 eventos en una semana. La conversación central entre inversores será el 27 de octubre, en AI House.

Los fondos que se sientan a la mesa

Juan Franck, de SoftBank, Nico Berman, de Kaszek y Luis Cervantes, de General Atlantic, discutirán el 27 de octubre la inversión en IA y las tendencias de financiamiento en la región. Franck es socio director y responsable de los fondos latinoamericanos de SoftBank; Berman es socio de Kaszek y Cervantes dirige la oficina de General Atlantic en México.

El formato es descentralizado, con actividades organizadas por empresas y comunidades, y este año suma Mexico Tech Town. Son cinco casas temáticas entre las colonias Juárez y Condesa que concentrarán parte de la agenda durante tres días. Los eventos son gratuitos, con registro individual sujeto a cupo y a la aprobación del anfitrión.

La IA cambia cuando se pide capital

Bernardo Cordero, cofundador del encuentro y socio de Nascent VC, explicó que la inteligencia artificial modificó el momento en que un emprendedor busca inversión. Cuando Nascent empezó a invertir en etapas tempranas, en 2016 y 2017, recibía proyectos que necesitaban dinero para probar una idea y construir prototipos. Hoy, según Cordero, quienes llegan ante los inversionistas ya pueden “haber probado su producto en el mercado” y solo buscan capital para escalarlo.

La consecuencia es que el capital semilla se orienta menos a validar ideas y más a escalar productos. Cordero mencionó casos de participantes que encontraron cofundadores o capital en las tres ediciones anteriores, aunque la organización recién empezará a medir esos resultados año a año.

El otro frente, la ciencia que busca financiamiento

El Tecnológico de Monterrey se suma como socio principal para vincular proyectos de investigación científica con financiamiento y creación de empresas. Su vicerrectora en Ciudad de México, Paulina Campos, anunció que prevén inaugurar en un año un centro de medicina predictiva, enfocado en oncología de precisión y envejecimiento celular. Deep Tech House funcionará del 27 al 29 de octubre en Campus Wortev, en la Condesa, con un panel sobre semiconductores y mesas sobre barreras regulatorias en biotecnología.

Denis Yris, fundador de Wortev, sostiene que el financiamiento disponible limita el crecimiento de las empresas basadas en ciencia. Estimó que una inversión semilla en semiconductores puede requerir entre 5 y 10 millones de dólares, y que las dificultades en las rondas siguientes llevan a algunos emprendimientos a buscar capital extranjero o a mudarse de país. El cuello de botella, en su diagnóstico, no es la idea, sino la segunda ronda.