El gigante de la fotografía móvil que sacude el mercado: el trucazo para conseguir el nuevo celular de 600 megapíxeles a precio rebajado

OPPO rebajó 8.000 pesos mexicanos el Find X10 Pro Max en su tienda online. Los “600 megapíxeles” del título son, en realidad, tres cámaras de 200.

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El número vende, pero se lee mejor así: el OPPO Find X10 Pro Max no tiene un sensor de 600 megapíxeles, sino tres cámaras de 200 megapíxeles. Lo que sí es real es el descuento. En México, la versión de 12/512 GB baja de 39.999 a 31.999 pesos mexicanos si se compra directo a la marca.

Qué son los 600 megapíxeles del Find X10 Pro Max

Es la suma de tres sensores iguales: el principal (f/1.5, con estabilización óptica), el ultra gran angular de 124° y el teleobjetivo con zoom óptico 3x. OPPO lo presenta como el primer celular del mundo con tres cámaras de 200 MP. Hay además un sensor de color y una cámara frontal de 50 megapíxeles.

El resto de la ficha acompaña: pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas a 144 Hz, procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. La batería de 8.000 mAh admite carga de 80 W por cable y 50 W inalámbrica, y tiene certificación IP68 e IP69.

El precio y el truco de la oferta

El precio en distribuidores es de 39.999 pesos mexicanos. En la tienda online de OPPO queda en 31.999, una rebaja de 20%, e incluye de regalo los auriculares Enco Clip2. También hay hasta 24 meses sin intereses con tarjetas participantes.

La letra chica está en el zoom. El kit teleconvertidor, un lente de 3,28x que permite zoom óptico de 10x, cuesta 4.599 pesos mexicanos y no viene de regalo con el Pro Max. Sí se regala con el Find X10 de 12/256 GB, que sale 25.999. La oferta empuja a elegir: quien quiere el zoom largo paga aparte o se queda con el modelo base.

Qué mirar antes de comprarlo

OPPO suma 3 años de garantía, 6 meses de cobertura por rotura de pantalla y 6 meses para el lente de la cámara o la tapa trasera. La fecha de vigencia de la promoción no está oficializada, así que el precio puede cambiar sin aviso.

Más megapíxeles no garantizan mejores fotos: pesan el tamaño del sensor y el procesamiento. La calidad real del trío de cámaras necesita pruebas completas, y las primeras coberturas todavía se apoyan en las especificaciones de lanzamiento.