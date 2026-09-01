Un gigante de la consultoría encendió las alarmas: el inesperado desafío que enfrentan las empresas para no quedar afuera

Reducir costos ya no alcanza para las empresas mexicanas: ahora la vía más directa para lograrlo pasa por la tecnología. Un estudio de EY confirma que se convirtió en el principal desafío interno del sector para los próximos tres años.

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El dato surge de la cuarta edición del informe Desafíos y tendencias de las empresas en Latinoamérica, elaborado por EY sobre 1.988 directivos de 18 países, con 367 encuestados correspondientes a México. La tecnología fue elegida por el 26% de los directivos mexicanos, empatada con el crecimiento de participación de mercado, pero ahora en el primer lugar del ranking, una posición más que en 2025.

Integrar plataformas, el problema central

Entre las empresas que marcaron la transformación digital como desafío, el 39% señaló específicamente la implementación e integración de plataformas tecnológicas como su mayor obstáculo. Definir una estrategia con objetivos medibles y desarrollar habilidades para gestionar el cambio empataron en 29%, mientras la automatización de procesos apareció con 28%. Según Francisco Olivares Bello, socio líder de Mercados en EY México, la productividad y la adopción tecnológica están directamente unidas en la mirada de los directivos.

El presupuesto no es el único freno

El estudio muestra una distancia entre comprar herramientas e incorporarlas realmente a la operación: el 21% mencionó el presupuesto y la falta de personal capacitado como una traba, y el 18% señaló el uso de analítica de datos para tomar decisiones. Jaume Sués Caula, socio de EY Latinoamérica, remarcó que las empresas ya avanzadas en inteligencia artificial son mucho más exigentes y ahora piden un caso de negocio claro antes de invertir.

El talento, la pieza que falta

Puertas afuera, los riesgos propios del sector lideran las preocupaciones con 29%, y los cambios en la demanda se mantienen en 28%. Pero el punto más débil aparece en las personas: la capacitación quedó en 22% en México, nueve puntos por debajo del promedio regional, y el liderazgo apenas alcanzó 15% frente al 29% de América Latina. Para Gustavo Redondo, socio de EY México, sin líderes preparados resulta difícil convertir la tecnología en resultados concretos para el negocio.