Cómo descargar Chivalry 2 gratis en Epic Games Store

Si te gustan los juegos de combate cuerpo a cuerpo con ambientación medieval, esta es una de esas oportunidades que vale la pena aprovechar: Chivalry 2 está gratuito por tiempo limitado en la Epic Games Store. Se trata de un título de acción multijugador que pone al jugador en violentos campos de batalla con espadas, lanzas y otras armas clásicas, enfrentando equipos en intensos choques que evocan grandes batallas medievales.

La promoción está activa hasta hoy, por lo que es importante reclamar el juego antes de que termine la oferta. Una vez agregado a tu biblioteca, lo vas a poder descargar e instalar cuando quieras, incluso después de finalizada la oferta.

¿Qué es Chivalry 2?

Chivalry 2 es un juego de acción en primera persona centrado en el combate medieval masivo. Se destaca por:

Batallas multijugador intensas , con enfrentamientos entre equipos de hasta 64 jugadores.

Combate cuerpo a cuerpo fluido y visceral , con espadas, hachas, lanzas y arcos.

Escenarios enormes y dinámicos , donde cada partida puede sentirse épica y caótica.

Objetivos cooperativos, como asaltar fortalezas, defender posiciones y coordinar estrategias en equipo.

Este juego es ideal para quienes disfrutan de experiencias competitivas, cooperativas y llenas de acción táctica, además de ofrecer un sentido de inmersión histórica con énfasis en la física del combate.

Cómo reclamar Chivalry 2 gratis en Epic Games Store

Para obtener Chivalry 2 sin costo, seguí estos pasos:

Entrá a la Epic Games Store desde un navegador o la app de la tienda. Iniciá sesión con tu cuenta de Epic Games (si no tenés, registrate). Buscá el juego Chivalry 2 o visitá directamente su página del producto. Hacé clic en “Obtener” o “Gratis” —el botón debe indicarlo claramente durante la promoción. Completá el proceso y confirmá la compra gratuita hasta que aparezca en tu biblioteca de Epic Games.

Recordá que la promoción vence hoy, por lo que es necesario reclamarlo antes de medianoche (hora local del sistema).

Requisitos y compatibilidad del juego

Antes de descargar, es recomendable verificar los requisitos mínimos y recomendados en la página de Epic Games para confirmar que tu PC puede ejecutar el juego de manera fluida. Esto incluye revisar sistema operativo, procesador, memoria RAM y tarjeta gráfica compatible.

Consejos para aprovechar Chivalry 2

Jugá con amigos : la experiencia coop vs. versus mejora notablemente con comunicación.

Probá diferentes armas : cada una tiene peso y ritmo de ataque únicos.

Coordiná roles en equipo para maximizar la efectividad en batalla.

Mantené actualizados los parches del juego para acceder a funciones y mapas nuevos.

Aprovechá esta oferta de Epic Games Store y sumá Chivalry 2 a tu colección antes de que termine el período gratuito. Una vez en tu biblioteca, será tuyo para siempre, listo para disfrutar de batallas medievales llenas de acción.