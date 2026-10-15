Fuerte regulación a las plataformas digitales: la medida que busca frenar la exposición de los niños a la violencia en internet

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó el 14 de octubre un decreto que obliga a las plataformas digitales a verificar la edad de sus usuarios y a impedir que los menores accedan a contenidos violentos.

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La medida llega después de las agresiones en escuelas de Coahuila y abre una discusión de fondo: hasta dónde puede llegar un decreto para restringir contenidos sin una ley que lo respalde. Las empresas tendrán 30 días naturales para informar las acciones adoptadas.

Qué exige el decreto y cuándo

Las plataformas deberán verificar la edad de quienes usan sus servicios, retirar las publicaciones comprendidas en las prohibiciones y clasificar el contenido por edades. El instrumento no tiene un régimen propio de sanciones: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones dará seguimiento y, si hay incumplimientos, el gobierno planteó impulsar una ley con castigos.

Sheinbaum contó que las empresas aceptaron las disposiciones y que pidieron “un mes para poder preparar sus plataformas”. El método para verificar la edad quedó pendiente.

Qué contenidos alcanza y qué deberán hacer las empresas

La prohibición abarca discursos de odio y extremismo violento, violencia sexual y material sexual explícito, promoción del suicidio, autolesiones y trastornos alimenticios, agresiones y acoso escolar, y conductas ilícitas. Los sistemas de recomendación no podrán exponer a menores a esos materiales, y la protección debe estar incorporada desde el diseño de cada servicio.

Las cuentas de menores tendrán privacidad y seguridad activadas por defecto, con herramientas de supervisión para las familias y reportes de usuarios. Las empresas también deberán fijar un punto de contacto, preservar evidencia en casos de riesgo y alertar a las autoridades ante contenido que atente contra la vida.

Las dudas legales y el T-MEC

Jesús Eulises González Mejía, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuestionó que un decreto alcance para restringir la libertad de expresión: según explicó, esas limitaciones requieren fundamento legal, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad. También advirtió que habrá que distinguir entre documentar una agresión e incitarla, para no retirar material protegido.

El académico planteó además una posible tensión con el T-MEC, cuyo capítulo de comercio digital limita la responsabilidad de las plataformas por contenidos de terceros, con excepciones para la protección de la moral pública y la explotación sexual infantil. Si el Congreso avanza con una ley, tendrá que precisar qué publicaciones justifican una orden de retiro.