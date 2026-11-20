Epson propone armar cine, videojuegos y karaoke en casa con el proyector portátil smart Lifestudio EF61, que proyecta de 32 a 150 pulgadas y trae sonido Sound by Bose. Su precio sugerido es de $1.430.999. La apuesta de Epson no es solo la imagen: es convertir el living en un lugar de encuentro. La compañía lo posiciona como un regalo de cara al Black Friday y las fiestas de fin de año, con una app para compartir fotos y videos en la pantalla.

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Qué ofrece el Lifestudio EF61

El EF61 es un proyector portátil smart capaz de proyectar imágenes nítidas en tamaños de 32 a 150 pulgadas, lo que según Epson lo adapta a distintos espacios.

Suma audio integrado Sound by Bose y una configuración práctica que permite acceder rápido a plataformas de streaming y contenidos favoritos. La compañía plantea usos como una noche de películas en familia, una competencia de videojuegos entre amigos, un partido para alentar juntos o una sesión de karaoke.

Una app para compartir en pantalla

Con la aplicación Epson Projection Studio, la función Show permite organizar los contenidos desde el celular, agregar música y marcos temáticos e invitar a otras personas a sumar sus propias imágenes y videos en tiempo real.

Durante la proyección, los participantes pueden enviar comentarios, emojis y selfies que aparecen en pantalla, y al final se genera un video resumen para conservar y compartir los mejores momentos. Belén Terán, Product Manager de Videoproyectores de Epson, dijo que el objetivo es “llevar la magia del entretenimiento a todos los hogares”.

Precio y dónde se consigue

Epson posiciona a los Lifestudio como una alternativa para quien busca un regalo tecnológico que abra la puerta a nuevos planes y encuentros, de cara al Black Friday y las fiestas de fin de año. El precio sugerido del EF61 es de $1.430.999. Toda la línea Lifestudio está disponible en Epson.com y en distribuidores autorizados.