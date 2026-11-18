Samsung presentó en la Argentina tres líneas de monitores: el Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas y los Odyssey G3 y Essential G3, ambos en 24 y 27 pulgadas. Ya se venden en su tienda oficial, con opciones de financiación y envío gratis a todo el país, según la compañía.

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La oferta recorre un rango amplio: de los 144 Hz a los 240 Hz y de un panel IPS a un QD-OLED 4K. La jugada de Samsung es cubrir tres escalones de rendimiento con la misma marca, desde el tope de la gama gamer hasta el monitor de entrada.

Odyssey OLED G8, el tope de la línea

Es un monitor de 27 pulgadas con panel QD-OLED, resolución 4K y 240 Hz de frecuencia de actualización, con un tiempo de respuesta de 0,03 ms. Trae DisplayPort 2.1 y un puerto USB-C con carga rápida de 98 W.

Samsung afirma que su tratamiento antirreflejo Glare Free reduce un 54% los reflejos de la luz ambiente. Además, cuenta con la certificación VESA DisplayHDR True Black 400, pensada para negros profundos en escenas oscuras.

Odyssey G3, el escalón intermedio

El Odyssey G3 se ofrece en 24 y 27 pulgadas, con panel IPS, 200 Hz de frecuencia y 1 ms de tiempo de respuesta. Es la opción para quien quiere subir de nivel sin saltar a la tecnología OLED.

Incorpora AMD FreeSync Premium, que según Samsung elimina los tirones y los cortes de imagen, y ángulos de visión de 178 grados. El soporte para FreeSync Premium apunta a mantener la imagen fluida con la placa de video.

Essential G3 y dónde comprarlos

El Essential G3 es la puerta de entrada: también viene en 24 y 27 pulgadas, con panel IPS, 144 Hz y 1 ms de respuesta. Trae AMD FreeSync y un Game Mode para ajustar la imagen al jugar.

Los tres modelos ya están disponibles en el e-Store oficial de Samsung Argentina, en la sección de monitores. Samsung ofrece envío gratis a todo el país en esas compras, además de opciones de financiación.