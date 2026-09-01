EE.UU. presionará al G20 para evitar regulaciones estrictas sobre la Inteligencia Artificial

En el marco de la cumbre de ministros de Comercio del G20 que se inicia este martes en Carolina del Norte, Estados Unidos buscará imponer una postura de desregulación sobre la inteligencia artificial (IA), instando a las principales economías globales a abstenerse de crear marcos normativos restrictivos que puedan desacelerar la innovación tecnológica.

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Según el borrador del discurso del asesor tecnológico estadounidense Michael Kratsios, copresidente del encuentro, Washington propondrá la adopción de los denominados "Principios de Carolina". La iniciativa compromete a los países firmantes a reservar la intervención estatal solo para situaciones excepcionales y a volcar esfuerzos en la inversión estatal para investigación y desarrollo. "Los responsables políticos no tienen por qué abordar cada innovación de forma aislada ni tratar a las tecnologías emergentes como un problema normativo sin precedentes", sostendrá el funcionario norteamericano durante la cita multilateral según se desprende del texto.

La estrategia geopolítica de la Casa Blanca busca consolidar la ventaja competitiva del bloque occidental en momentos en que la disputa con China por la supremacía tecnológica alcanza su punto de mayor tensión.

Para reforzar su posición, la reunión contará con intervenciones de las figuras más influyentes del sector. Entre los ponentes figuran el CEO de OpenAI, Sam Altman; el titular de Nvidia, Jensen Huang; el cofundador de Google DeepMind, Demis Hassabis; el fundador de SpaceX, Elon Musk; y la ejecutiva de Meta, Dina Powell McCormick.

Los ejecutivos mantendrán paneles directos con las delegaciones del G20 junto al secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, en una señal del alineamiento entre el sector privado de Silicon Valley y la agenda diplomático-comercial de Washington.

Con información de Reuters.