Descuentos y cuotas sin interés en el CyberMonday: qué bancos tienen las mejores promociones y cómo aprovecharlas

Los bancos acompañan el CyberMonday, que dura hasta el miércoles 4 de noviembre, con hasta 24 cuotas sin interés en tiendas propias, reintegros de 30% con tope y descuentos en tecnología y electrodomésticos.

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La letra chica define cuál conviene: las cuotas más largas suelen estar en las tiendas de cada banco, y los reintegros exigen pagar con MODO y tienen tope por cliente. Algunas promociones, además, se extienden más allá del 4 de noviembre.

Las cuotas más largas en Provincia, Nación y Ciudad

Banco Provincia ofrece hasta 24 cuotas sin interés en Provincia Compras hasta el 4 de noviembre, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del banco y una cuenta de usuario en la tienda. Con débito se puede pagar, pero sin cuotas.

Banco Nación suma hasta 24 cuotas en categorías adheridas de Tienda BNA+, hasta 30 en eficiencia energética y hasta 12 en vuelos, hoteles y paquetes de BNA Viajes. Banco Ciudad llega a 24 cuotas del 2 al 9 de noviembre, en comercios y productos seleccionados.

Reintegros con tope en ICBC y BBVA

ICBC devuelve 30% del 2 al 8 de noviembre, con un tope de $50.000 por transacción y hasta cinco reintegros por cliente. Hay que pagar con MODO, con tarjeta de crédito ICBC y con una caja de ahorro activa vinculada. Excluye turismo y tarjetas de regalo, y se acredita dentro de los 30 días hábiles.

BBVA ofrece 30% de reintegro en Stock Center del 2 al 4 de noviembre, con un tope de $50.000 por usuario durante toda la promoción. Se paga con tarjeta Mastercard BBVA desde la app, con QR MODO, y permite hasta seis cuotas sin interés, o nueve en consumos de más de $250.000.

Galicia y cómo aprovechar cada promoción

Galicia propone hasta 18 cuotas sin interés del 2 al 9 de noviembre, con tarjetas Visa, Mastercard o American Express del banco, escaneando el QR en comercios adheridos. Los clientes Eminent llegan a 15 cuotas hasta el 4 de noviembre.

Antes de comprar, conviene revisar tres cosas: la vigencia de cada promoción, los requisitos (tarjeta del banco, cuenta vinculada, estar al día) y los topes de reintegro. Con pocos días de CyberMonday por delante, el beneficio depende menos del porcentaje que de cumplir las condiciones.