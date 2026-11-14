Cyber Monday 2026 en México: cuándo empieza el evento de descuentos online y qué ofertas habrá en tecnología y más

El Cyber Monday 2026 en México será el lunes 30 de noviembre, tres días después del Black Friday, que cae el viernes 27. Es una jornada de compras exclusivamente en línea que nació en Estados Unidos en 2005.

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Se orienta sobre todo a la tecnología, pero hay otras categorías en juego. Antes de ver qué se espera, conviene saber cómo comprar sin pagar de más.

Qué productos se esperan

En tecnología se esperan promociones en computadoras y laptops, celulares, relojes inteligentes y tablets, además de videojuegos y electrónica como televisores y audífonos.

También habrá ofertas en electrodomésticos, moda y belleza, con cupones, envíos gratuitos, bonificaciones bancarias y meses sin intereses. Entre las plataformas que suelen sumarse están Amazon, Mercado Libre, Shein y Temu.

Cómo preparar la compra

Definí un presupuesto que no afecte tus gastos fijos ni tus ahorros y compará precios con varias semanas de anticipación, para detectar descuentos reales. Antes de pagar, revisá que el sitio tenga https, candado de conexión segura y dominio oficial, aunque eso no garantiza que la tienda sea legítima.

En tiendas internacionales, fijate en la moneda de cobro, el envío, los impuestos, la garantía y los plazos de devolución. Para pagar, conviene usar tarjeta digital o CVV dinámico cuando esté disponible, y evitar las redes WiFi públicas.

Cómo hacer la cuenta de los meses sin intereses

Los meses sin intereses se calculan dividiendo el monto total entre el número de mensualidades. Una tablet de 5.000 pesos mexicanos a cinco meses implica 1.000 pesos mexicanos por mes.

La cuenta final tiene que incluir lo que ya pagás: si tenés 1.500 pesos mexicanos mensuales en otros créditos, el total sube a 2.500. Guardá el correo de confirmación y revisá en la app del banco que los cargos sean correctos. La mejor preparación para el 30 de noviembre es hacer la cuenta antes de comprar.