México concentra el 15% de las redes de fraude que Sumsub detectó en Latinoamérica y el Caribe, según su Informe de Fraude de Identidad 2026-2027. El país ocupa el tercer lugar de la región por participación en las redes identificadas dentro de la plataforma de la compañía.

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La cifra convive con otra que parece tranquilizadora: la tasa de fraude de identidad en México fue de 1% en 2026, 21% menos que un año antes. Pero miden cosas distintas. La tasa cuenta a los solicitantes clasificados como fraudulentos al terminar la verificación, no las pérdidas por estafas, y las redes operan con cuentas que pasan los controles.

Cuentas que cambian de manos

En los registros globales de Sumsub, alrededor del 2% de los solicitantes que aprobaron la verificación aparece vinculado a una red detectada en algún momento de su relación con el servicio. El informe describe casos en los que las cuentas se venden o las toman terceros. La investigación examinó 5,8 millones de muestras de fraude e incluye solo jurisdicciones con más de 15.000 intentos de verificación.

Erin West, exfiscal estadounidense y fundadora de Operation Shamrock, explicó para el informe que una red de estafas está diseñada para parecer “mil personas comunes haciendo cosas comunes”. Según describió, algunas operaciones reclutan a personas para abrir cuentas con documentos auténticos, y por eso cada registro supera por separado los controles iniciales.

Cómo se detectan las redes

Mariana Heinau, responsable de Asociaciones para Latinoamérica de Sumsub, señaló que una operación puede reunir varias cuentas para recibir dinero y dispersarlo. Si cuentas de personas distintas se manejan desde un mismo teléfono, la empresa puede investigar si alguien las usa para recibir dinero de estafas. Recomienda reglas que se activan según cómo use la persona la aplicación y análisis de dispositivos, para saber si lo usa como en un día normal o si fue robado.

Un cambio brusco, como una operación desde un lugar y otra minutos después desde otro país, puede activar una nueva solicitud de identificación. Sin embargo, entre las empresas latinoamericanas encuestadas, solo 23% usa análisis de redes de fraude, mientras que 87% de las de la región dijo sentirse bastante o muy protegida. La encuesta se hizo en agosto de 2026 y reunió a más de 1.400 profesionales de fraude y riesgo a escala mundial.

El recorrido del dinero

En México, 54% de los encuestados que perdieron dinero por una estafa identificó las transferencias bancarias, tradicionales o electrónicas, como un canal por el que el defraudador recibió los recursos. La base incluye a 180 participantes del estudio de la Alianza Global contra las Estafas (GASA), consultados sobre sus pérdidas de los 12 meses previos.

Las cuentas bancarias también son un objetivo de las investigaciones policiales a escala global. Interpol informó el 9 de julio el bloqueo de 31.014 cuentas durante la operación First Light 2026, entre el 15 de enero y el 30 de abril, con autoridades de 97 países y territorios. Las autoridades interceptaron activos ilícitos por 293 millones de dólares.