Crearon un gemelo digital del Coliseo: la tecnología que revoluciona la conservación de las ciudades históricas

El Coliseo ya tiene un gemelo digital con unos 109 mil millones de puntos de escaneo láser. Sirve para vigilar el monumento, no solo para mostrarlo.

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Un modelo 3D llamativo no conserva nada por sí solo. Lo que se presentó el 25 de septiembre de 2026 para el Coliseo de Roma es una base de datos tridimensional donde cada muro, arco y bóveda guarda información sobre sus materiales, su historia y su estado. Con el Día Mundial de las Ciudades el 31 de octubre, el caso muestra para qué sirve esta tecnología.

Qué es el gemelo digital del Coliseo

Lo desarrolló el equipo del Parque Arqueológico del Coliseo, coordinado por el arquitecto Marcello Balzani, de la Universidad de Ferrara. Reúne un escaneo láser de 109 mil millones de puntos, más de 200.000 fotografías, algunas tomadas con drones, y un modelo con unos 27.000 objetos digitales, entre paredes, arcos, pilares y bóvedas.

A cada elemento se asocian datos de materiales, técnicas constructivas, cronología, estado de conservación e intervenciones posteriores, en más de 120 categorías de información. Es lo que lo distingue de un modelo convencional: integra datos de distintas fuentes y acompaña la evolución del edificio.

Para qué sirve más allá de la imagen

Permite comparar elementos a lo largo del tiempo, por ejemplo, medir de nuevo una fisura o seguir una deformación. Así funciona como herramienta de mantenimiento preventivo, y la conservación deja de depender solo de inspecciones puntuales.

Balzani plantea que crear un modelo virtual para mostrar en internet es fácil, pero no sirve para conservar. También se usa inteligencia artificial para reconocer materiales, con validación de especialistas, y el Ministerio de Cultura italiano encargó a otro equipo usar los datos para un modelo de vulnerabilidad estructural.

Restaurar con tecnología sin perder el origen

La digitalización es una parte del proceso. En la restauración de los corredores del sector sur del Coliseo, la empresa italiana MAPEI, con presencia en la Argentina desde 1999, desarrolló productos a base de cal hidráulica natural y sin cemento para las carpetas y la colocación de losas de travertino. La compañía lo plantea como el desafío de incorporar tecnología “sin perder de vista las características históricas”.

La conclusión para las ciudades es que el dato y el material van juntos: saber cómo está un edificio sirve si después se interviene con criterio. Según MAPEI, los gemelos digitales también pueden aplicarse a edificios contemporáneos e infraestructuras urbanas para prolongar su vida útil.