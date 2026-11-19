Cinco estudiantes de entre 20 y 23 años que no se conocían crearon en 33 horas GIRAR, un prototipo con inteligencia artificial que ajusta las rutas de recolección de basura de la Ciudad de Buenos Aires según dónde se acumulan los residuos. Con él ganaron el FIUBATON 2026.

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El diagnóstico es simple: la recolección se planifica con rutas fijas, pero la basura cambia según el día, el clima, los eventos masivos o la actividad gastronómica de cada barrio. GIRAR apunta a reemplazar el recorrido fijo por uno que se ajusta a la demanda esperada.

Un problema que se multiplicó en 2025

En 2025, los vecinos registraron 492.275 contactos por higiene urbana en el Sistema Único de Atención Ciudadana, un 63% más que en 2024, según estimaciones a partir de datos abiertos de BA Data. Los reclamos por residuos fuera de los contenedores pasaron de 19.427 a 141.784: se multiplicaron por siete.

La ciudad produce alrededor de 7.000 toneladas de residuos por día, el peso de 600 colectivos, y cuenta con más de 35.000 contenedores en sus 15 comunas. A sus más de 3 millones de habitantes se suman casi otros tantos que ingresan cada día para trabajar, estudiar o pasear.

Cómo funciona GIRAR

El sistema tiene dos partes. La central, para los operadores del servicio, reúne mapas de calor, rutas predictivas y alertas de desborde por eventos masivos o zonas gastronómicas: con un clic, calcula la ruta óptima para cada camión. Se alimenta de datos públicos sobre recorridos, ubicación de contenedores, oferta gastronómica y lluvias.

La otra es una herramienta para las cuadrillas en la calle, que reciben solo su recorrido y en cada punto responden tres preguntas simples para confirmar si la predicción fue correcta o si hace falta un refuerzo. Esa información vuelve al sistema y lo mejora. El prototipo está desarrollado en Python con apoyo de IA y prevé sumar modelos de aprendizaje automático a medida que gane datos.

Un equipo armado el mismo día

Enrique Ramón Cardozo y Joaquín Gatica estudian Ingeniería Química en la UBA; Stéfano Cavallo, Negocios Digitales en la UdeSA; Luca Maffi, Administración en la UADE, y Luca Gerschel, Administración en la UCA. Armaron el equipo ese mismo día y para cuatro de ellos fue su primera hackathon.

El FIUBATON, organizado por el FIUBA Consulting Club, llegó a su novena edición con 150 seleccionados de 15 universidades, repartidos en 30 equipos y cinco desafíos. Lovelytics propuso el ambiental, por tercer año consecutivo. Gatica destacó el trabajo interdisciplinario: ingeniería aportó la factibilidad técnica y los estudiantes de negocios, cómo hacerla viable y comunicarla.