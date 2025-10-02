Aplicación de mapas de Alibaba anota un récord de usuarios diarios el primer día de festividades en China

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre pasa junto al logotipo de Alibaba expuesto en su stand durante la China International Supply Chain Expo en Pekín

Amap, la aplicación de mapas de Alibaba, registró el miércoles más de 360 millones de usuarios activos diarios en el primer día de las ocho jornadas de festividades del Día Nacional de China, lo que supone un récord histórico para la plataforma, informó la empresa en un comunicado.

Alibaba y su rival Meituan se han enzarzado en una encarnizada batalla por la cuota de mercado, en la que Amap se ha alejado de su enfoque tradicional en la navegación y ha invadido el territorio de Meituan en el estilo de vida local con el lanzamiento de su propia clasificación de restaurantes, hoteles y destinos turísticos.

En las operaciones del jueves en Hong Kong, Alibaba, un peso pesado del índice, subió un 4% después de que JPMorgan elevó el precio objetivo de las acciones del gigante tecnológico a 240 dólares de Hong Kong (30,85 dólares) desde la valoración previa de 165 dólares de Hong Kong.

Coincidiendo con el tradicional Festival del Medio Otoño, las vacaciones del Día Nacional de este año se han ampliado de una semana a ocho días, lo que ha provocado un aumento de los viajes. El periodo festivo, que este año termina el 8 de octubre, es tradicionalmente uno de los más ajetreados de China.

En septiembre, Amap anunció una nueva función conocida como "Street Stars", que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para clasificar destinos para sus usuarios activos diarios.

Como parte del lanzamiento del nuevo servicio, la aplicación ofrecía a los usuarios 1.000 millones de yuanes (140,43 millones de dólares) en subvenciones para cupones de servicios de transporte en coche o compras en tiendas.

Los consumidores chinos confían desde hace tiempo en aplicaciones como Dazhong Dianping, de Meituan, para buscar recomendaciones de restaurantes, hacer reservas y mucho más.

Los ferrocarriles nacionales chinos registraron 23,13 millones de viajes en el primer día de la Fiesta Nacional, casi un 8% más que un año antes y estableciendo un récord en un solo día, informó el medio estatal CCTV.

(1 dólar = 7,7800 dólares de Hong Kong)

Con información de Reuters