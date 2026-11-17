Instagram comenzó a implementar una función que permite detectar publicaciones que reutilizan videos originales de otros creadores sin autorización. La herramienta, denominada Content Protection, envía alertas cuando encuentra coincidencias en Instagram o Facebook y ofrece distintas opciones para gestionar esas publicaciones.

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La novedad también contempla una nueva tecnología para identificar videos que utilizan inteligencia artificial (IA) para reemplazar las imágenes de una grabación original, pero mantienen su audio o contenido hablado. Con esta iniciativa, Meta busca reforzar la protección de los creadores frente a la reproducción no autorizada de sus trabajos y la proliferación de contenido manipulado.

Cómo funciona la nueva herramienta de Instagram

La función Content Protection ya estaba disponible para los creadores de Facebook y ahora comienza a extenderse a las cuentas elegibles de Instagram. Su funcionamiento se basa en una tecnología de reconocimiento de coincidencias que permite identificar cuándo un video original aparece publicado nuevamente en alguna de las dos plataformas.

Cuando el sistema detecta una posible copia, el creador recibe una notificación con información sobre la publicación, como la cantidad de visualizaciones y el número de seguidores de la cuenta que compartió el contenido. A partir de ese momento, puede elegir entre cuatro alternativas:

Seguir el video: permite mantener la publicación visible y controlar su rendimiento. Es la opción predeterminada.

Ocultarlo: elimina su visibilidad tanto en Instagram como en Facebook, sin que esto implique directamente una penalización para la cuenta que lo publicó.

Agregar un enlace de crédito: incorpora una etiqueta que identifica al creador original y dirige a los usuarios hacia su video o perfil.

Liberar la coincidencia: permite descartar el reclamo y dejar que la publicación continúe disponible.

También existe la posibilidad de crear una lista de cuentas autorizadas. De esta manera, los creadores pueden permitir que colaboradores, marcas o perfiles secundarios reutilicen sus videos sin que el sistema los identifique como copias no autorizadas.

Instagram también buscará detectar videos manipulados con IA

Uno de los aspectos más relevantes de la actualización es que la plataforma comenzará a probar un sistema capaz de reconocer contenido que no presenta una coincidencia visual directa. La tecnología buscará videos que reutilicen el audio o las palabras de una publicación original, pero que hayan reemplazado las imágenes por otras generadas mediante inteligencia artificial.

Las primeras pruebas se realizarán con un grupo reducido de creadores durante las próximas semanas. Posteriormente, Meta planea ampliar el acceso a quienes tengan activada la protección de contenido en Instagram y Facebook.

Además, la compañía está estudiando mecanismos para limitar el alcance de las cuentas que utilicen reiteradamente herramientas de IA para republicar contenido ajeno.

Cuando el sistema detecta una posible copia, el creador recibe una notificación.

La inscripción a Content Protection no es automática. Los creadores que cumplan con los requisitos de originalidad e integridad recibirán una notificación en su bandeja de actividad. Una vez habilitada, la protección se aplicará automáticamente a los nuevos videos originales, mientras que las publicaciones anteriores deberán incorporarse manualmente.

Con esta medida, Instagram busca darles más herramientas a los creadores para controlar la circulación de sus producciones en un escenario en el que la inteligencia artificial facilita cada vez más la reproducción y modificación de contenidos.