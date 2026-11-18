El reconocimiento pone el foco en el sistema fotográfico del celular, que combina cuatro cámaras.

El Motorola Signature 27 fue reconocido por DXOMARK como el smartphone con el mejor sistema de cámaras lanzado en 2026, por encima de los dispositivos Android y iOS evaluados por la compañía. El equipo obtuvo 173 puntos en la clasificación general y recibió la distinción Gold Label Camera, reservada para teléfonos que ofrecen una experiencia fotográfica y de video destacada.

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El reconocimiento pone el foco en el sistema fotográfico del celular, que combina cuatro cámaras: una principal Sony LYTIA L910 de 50 megapíxeles, un teleobjetivo periscópico de 200 MP, una ultra gran angular de 50 MP y una cámara frontal de 50 MP. Además, incorpora un sensor de acción EVS dedicado, zoom de hasta 100 aumentos y herramientas avanzadas para grabar videos.

Cómo es el sistema de cámaras del Motorola Signature 27

Uno de los componentes más destacados del Motorola Signature 27 es su cámara principal Sony LYTIA L910 de 50 MP, que incorpora tecnología LOFIC HDR. Según Motorola, este desarrollo permite capturar hasta seis veces más capacidad HDR en videos, al procesar una mayor cantidad de luz directamente desde el hardware.

El equipo también cuenta con un teleobjetivo periscópico de 200 MP, pensado para conseguir fotografías detalladas a larga distancia. Su zoom óptico 3x permite realizar retratos y capturas a distancias medias, mientras que la función Super Zoom Pro alcanza hasta 100 aumentos mediante inteligencia artificial.

A estas características se suma una cámara ultra gran angular de 50 MP, con un campo de visión de 122 grados, que permite fotografiar paisajes, edificios y grupos de personas. También ofrece funciones macro para capturar objetos desde apenas 2,5 centímetros.

Por su parte, la cámara frontal de 50 MP incorpora enfoque automático y permite grabar videos en resolución 4K.

El equipo obtuvo 173 puntos en la clasificación general y recibió la distinción Gold Label Camera.

Inteligencia artificial y grabación de video

Otra de las novedades del smartphone es la incorporación de un sensor de acción EVS, que Motorola presenta como el primero de su tipo dedicado en un celular. Esta tecnología detecta movimientos directamente a nivel de hardware y trabaja junto con la función Action Shot para conseguir fotografías más nítidas de sujetos en movimiento, incluso cuando hay poca luz.

En materia de video, el Motorola Signature 27 incorpora grabación Dolby Vision, estabilización óptica y electrónica de imagen y Video Enhancement Engine. Este último utiliza inteligencia artificial para ajustar automáticamente el color, la exposición, los detalles y la reducción de ruido durante la grabación.

Además, permite registrar videos en 4K Dolby Vision a 60 cuadros por segundo con todas las cámaras traseras y grabaciones en 8K a 60 fps con las cámaras principal y teleobjetivo.

La colaboración con DXOMARK y Qualcomm

Para desarrollar el sistema fotográfico, Motorola trabajó junto con especialistas de Qualcomm Technologies y DXOMARK. El proceso incluyó cientos de miles de fotografías y cientos de horas de video en diferentes condiciones de iluminación.

Los equipos también realizaron pruebas para optimizar aspectos como los retratos, las fotografías nocturnas, el zoom y la grabación de video.

Con sus 173 puntos y la distinción Gold Label Camera, el Motorola Signature 27 se posicionó como el smartphone con mejor sistema de cámaras entre los modelos lanzados en 2026, de acuerdo con la evaluación de DXOMARK.