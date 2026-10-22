¿Chau a las estafas en videollamadas? El nuevo filtro de seguridad que incorporó Zoom

Zoom anunció un detector de deepfakes que analiza video y audio en tiempo real y lanza una alerta con un indicador de confianza si alguien en la videollamada podría ser sintético. Llega en diciembre de 2026.

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La respuesta a si es el “chau a las estafas” es no del todo: la herramienta avisa, no garantiza. Aun así, que una plataforma de reuniones incorpore este filtro muestra que la videollamada dejó de ser un terreno confiable por defecto, sobre todo en entrevistas laborales y en tratos con proveedores.

Cómo funciona el detector de deepfakes de Zoom

Anunciado durante Zoomtopia, la conferencia anual de clientes de la empresa, el sistema analiza señales de video y audio para estimar si la imagen o la voz de un participante pudo haberse alterado fuera de la plataforma. Si detecta posible contenido sintético, muestra una alerta junto con un indicador de confianza.

Zoom lo pensó para entrevistas laborales, reuniones corporativas y contactos con proveedores o clientes. Estará disponible en diciembre de 2026, y la empresa no informó planes ni precios.

De detectar manipulaciones a verificar personas

No es el único movimiento de la compañía. En abril, Zoom sumó en versión beta, para clientes seleccionados, una verificación con World ID Deep Face, de Tools for Humanity: una sala de espera donde los usuarios se verifican antes de entrar y una insignia “Verified Human”.

Los dos enfoques responden a preguntas distintas. El detector busca rastros de manipulación en el contenido; la verificación confirma que hay una persona real en vivo. Juntos cubren si algo fue alterado y si quien aparece es quien dice ser.

El riesgo detrás del filtro y cómo reconocer un deepfake

La amenaza no es menor: según Gartner, en septiembre de 2025 el 62% de las organizaciones había sufrido un ataque con deepfakes.

Mientras el filtro llega, el proyecto Detect Fakes del MIT Media Lab sugiere mirar la piel, las sombras, los reflejos de los anteojos, el parpadeo y la sincronía entre labios y voz. Ninguna señal alcanza por sí sola: ante un pedido de dinero o de datos en una videollamada, conviene confirmar por otro canal.