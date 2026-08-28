Chau a las demoras al escanear: lanzan una tecnología que protege archivos contra hackeos avanzados

Las nuevas HP LaserJet incorpora funciones de IA en los procesos de impresión y escaneo.

HP anunció el lanzamiento de las nuevas series HP LaserJet Pro 4000/4100 y HP LaserJet Enterprise 5000/6000, dos familias de impresoras pensadas para acompañar la digitalización de las empresas. La propuesta busca integrar mejor los documentos físicos y digitales mediante herramientas de inteligencia artificial, automatización de tareas, mayor seguridad y opciones de gestión para equipos que trabajan tanto en oficinas como de forma remota.

La principal novedad de esta nueva generación de impresoras HP LaserJet está en la incorporación de funciones de IA directamente en los procesos de impresión y escaneo. Según la compañía, el objetivo es reducir tareas manuales, acelerar la digitalización de documentos y reforzar la protección de información sensible en un contexto donde el trabajo híbrido y las amenazas informáticas siguen ganando protagonismo.

HP LaserJet Pro 4000/4100: una opción para las PYMES

La serie HP LaserJet Pro 4000/4100 está orientada principalmente a pequeñas y medianas empresas con soporte de TI limitado. Se trata de equipos monocromáticos compactos que buscan simplificar la instalación, la administración y el mantenimiento de las impresoras.

Entre sus principales características aparece la impresión automática a doble cara, Wi-Fi 6 con autorreinicio y una reducción de hasta el 25% en los costos de impresión frente a la generación anterior, de acuerdo con HP. Esto es posible gracias al uso de la nueva tecnología de tóner TerraJet.

En materia de seguridad, HP asegura que se trata de la primera impresora para PYMES con protección resistente a ataques vinculados a la computación cuántica. También incorpora mecanismos contra manipulaciones en el firmware, los chips de tóner y el embalaje.

La inteligencia artificial también tiene un papel central. Las funciones de HP AI permiten optimizar el formato de documentos, mejorar su calidad y automatizar tareas como el nombrado y el intercambio de archivos.

La propuesta busca integrar mejor los documentos físicos y digitales.

HP LaserJet Enterprise 5000/6000 para organizaciones más grandes

Por su parte, la familia HP LaserJet Enterprise 5000/6000 apunta a empresas con mayores necesidades de impresión, PYMES con servicios administrados y organismos del sector público.

Estos equipos ofrecen velocidades de impresión de hasta 57 páginas por minuto y escaneo automático a doble cara de hasta 200 imágenes por minuto. Además, incluyen funciones como HP Scan AI Enhanced and Editable OCR, que permite convertir documentos en papel en archivos editables y consultables, reduciendo el tiempo de procesamiento manual.

Otra de las novedades es la redacción guiada automática, capaz de detectar y eliminar información sensible, como datos personales o financieros. También puede incorporar herramientas de Microsoft 365 Copilot desde el panel de las impresoras multifunción mediante servicios compatibles de HP.

Con estas nuevas impresoras LaserJet, HP busca transformar la impresión en una parte más integrada de los flujos de trabajo digitales. La disponibilidad y los precios pueden variar según el mercado y están sujetos a cambios.