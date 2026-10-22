Chau al cargador diario: el nuevo celular gama media con una batería récord que promete días de uso continuo

El Redmi Note 17 Pro Max llega a México con una batería de 9.210 mAh, la más grande que Xiaomi ofrece en ese mercado, y carga de 100 W. La serie arranca en 5.999 pesos mexicanos. En la gama media, la batería pasó de dato secundario a argumento central: Xiaomi presenta tres modelos, con 7.700, 8.340 y 9.210 mAh, para que cada comprador elija cuánta autonomía necesita y cuánto quiere pagar.

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Qué batería y qué carga tiene cada Redmi Note 17

El Pro Max trae 9.210 mAh y carga por cable de 100 W (HyperCharge), con carga inversa de 27 W. Son menos que los 10.000 mAh de la versión que se vende en China.

El Pro 5G tiene 8.340 mAh, carga de 67 W y carga inversa de 22,5 W. El Redmi Note 17 base queda en 7.700 mAh y 45 W. Los tres usan HyperOS 3.

Precios de la serie Redmi Note 17 en México

Los tres modelos ya están en la tienda en línea de Xiaomi, con estos valores en pesos mexicanos. El Note 17 de 6/128 GB cuesta 6.499 (5.999 por lanzamiento). El Pro 5G de 6/128 GB, 8.499 (7.999), y el de 6/256 GB, 9.999 (9.499). El Pro Max, de 8/512 GB, 13.999, sin descuento.

El salto de precio es lo que define la elección: el Pro Max cuesta entre 4.000 y 4.500 pesos mexicanos más que el Pro 5G de 256 GB. A cambio, suma la batería más grande, 512 GB y una cámara frontal de 32 megapíxeles.

Pantalla, procesador y cámaras

El Pro Max y el Pro 5G tienen pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas 1.5K a 120 Hz, con 3.500 nits de brillo pico, Dolby Vision y HDR10+. El Note 17 usa una AMOLED de 6,99 pulgadas FullHD+ a 120 Hz y 1.800 nits. Los procesadores son Snapdragon 6 Gen 5 en el Pro Max, 6s Gen 4 en el Pro 5G y 6s 4G Gen 2 en el Note 17.

Los dos Pro tienen cámara principal de 50 megapíxeles con OIS y ultra gran angular de 8, además de IP68 e IP69K y 5G. El Note 17 trae solo una cámara trasera de 50 megapíxeles, IP65 y 4G LTE. La disponibilidad en la Argentina no está clara.