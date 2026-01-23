Por qué y cada cuánto los fabricantes recomiendan reiniciar el celular

La frecuencia de reinicio puede marcar una diferencia clave.

Reiniciar el celular de forma periódica es una de las prácticas más simples y efectivas para mejorar el rendimiento del teléfono y reforzar la seguridad de los datos personales. Aunque muchos usuarios solo apagan y encienden el dispositivo cuando algo anda mal, especialistas en ciberseguridad y los propios fabricantes recomiendan convertir este gesto en un hábito regular. En un contexto donde el smartphone concentra información sensible y está expuesto a amenazas constantes, la frecuencia de reinicio puede marcar una diferencia clave.

Hoy los teléfonos móviles funcionan como billetera, agenda, oficina y archivo personal. Por eso, no sorprende que organismos como la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) y expertos en seguridad digital insistan en la importancia de reiniciar el celular con cierta regularidad. Este procedimiento ayuda a cortar procesos en segundo plano, muchos de los cuales pueden estar asociados a aplicaciones no autorizadas o incluso software espía.

Por qué conviene reiniciar el teléfono

Al reiniciar el celular, el sistema operativo interrumpe tareas que se ejecutan de manera silenciosa. Esto es especialmente relevante frente al malware, ya que algunos programas maliciosos necesitan tiempo para instalarse, mantenerse activos y recolectar datos. Apagar y encender el equipo dificulta ese accionar y reduce el riesgo de espionaje o filtraciones de información.

El periodista Ronan Farrow, reconocido por sus investigaciones sobre vigilancia digital, señaló en varias oportunidades que reiniciar el teléfono todos los días puede funcionar como una barrera adicional frente a amenazas persistentes. Además, este hábito permite que se apliquen correctamente actualizaciones y parches de seguridad que fortalecen el sistema.

Reiniciar el teléfono no solo impacta en la seguridad. También aporta mejoras concretas en el uso diario: libera memoria RAM, cierra aplicaciones innecesarias, reduce la lentitud y previene bloqueos o congelamientos. En muchos casos, problemas comunes de rendimiento se solucionan sin necesidad de asistencia técnica.

Cada cuánto conviene reiniciar el celular, según los fabricantes

Samsung, uno de los principales fabricantes del mercado, recomienda reiniciar el celular de manera periódica para evitar fallas y mantener un funcionamiento estable. Los dispositivos Galaxy incluso permiten programar reinicios automáticos en horarios específicos, como la madrugada, cuando el equipo no está en uso. Esta opción se puede activar desde Ajustes > Cuidado del dispositivo > Optimización automática > Reinicio automático.

Los especialistas en ciberseguridad sugieren hacerlo al menos una vez por día. Si bien puede resultar excesivo para algunos usuarios, un reinicio semanal ya aporta beneficios visibles tanto en rendimiento como en protección. Incorporar este hábito, junto con mantener el sistema actualizado y evitar apps de fuentes no oficiales, es una forma sencilla de cuidar el celular y la información que guarda.