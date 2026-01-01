Huawei lanzó en Argentina uno de sus mejores celulares y podés conseguirlo por solo $999.999

El regreso de Huawei al mercado argentino de smartphones no pasó desapercibido. Tras varios años sin vender teléfonos de forma oficial en el país, la compañía volvió con una estrategia agresiva de precios y un catálogo que incluye algunos de sus modelos más recientes. Entre ellos se destaca el HUAWEI Pura 80, que ya se encuentra disponible con una fuerte rebaja por lanzamiento.

Según informó la marca, el Pura 80 puede conseguirse por $999.999, gracias a un esquema de descuentos acumulables que no había sido aplicado en otros mercados de la región. El equipo se vende a través de la tienda oficial de Huawei en Mercado Libre y apunta a posicionarse como una de las opciones más competitivas dentro del segmento premium de cara a 2026.

HUAWEI Pura 80: qué ofrece el nuevo smartphone de Huawei

El Pura 80 es el modelo base de la serie, pero incorpora varias de las tecnologías que caracterizan a los teléfonos más avanzados de la marca. Su principal diferencial está en el apartado fotográfico, con una cámara principal de 50 MP con sensor de Ultra Iluminación y apertura variable f/1.4 – f/4.0, pensada para adaptarse a distintas condiciones de luz.

A esto se suma la Cámara Ultra Chroma, una tecnología exclusiva de Huawei que permite capturar hasta 1,5 millones de canales espectrales, logrando una reproducción de color más precisa y cercana a lo que percibe el ojo humano. Además, el sistema incorpora HDR con inteligencia artificial en tiempo real, especialmente optimizado para escenas nocturnas.

Diseño, resistencia y autonomía

Más allá de la cámara, el Pura 80 también se destaca por su resistencia física, gracias a la protección Kunlun Glass de segunda generación, que según Huawei ofrece una resistencia hasta 20 veces superior a la de un vidrio convencional frente a caídas.

En cuanto a la batería, el dispositivo cuenta con 5.170 mAh, acompañados por carga rápida HUAWEI SuperCharge de 66 W, lo que permite recuperar buena parte de la energía en pocos minutos. El diseño adopta bordes planos y una terminación mate, con un perfil sobrio y minimalista. En Argentina se comercializa en negro y rosa.

Precio, descuentos y disponibilidad en Argentina

El precio oficial del HUAWEI Pura 80 es de $1.899.999, pero por su lanzamiento cuenta con un 34% de descuento, lo que lo deja en $1.249.999. A ese valor se le puede sumar un 20% adicional pagando con dinero en cuenta de Mercado Pago, alcanzando el precio final de $999.999.

Además, la tienda oficial ofrece hasta 12 cuotas sin interés. La promoción forma parte del relanzamiento de Huawei en el país, que también incluye otros modelos como el Mate X7 y el Mate XT Ultimate Design.

Con una combinación de cámara avanzada, buena autonomía, diseño premium y una política de precios agresiva, el HUAWEI Pura 80 se posiciona como una de las alternativas más competitivas del segmento alto en el cierre de 2025. La clave estará en cuánto tiempo se mantengan estas promociones y en la respuesta del público argentino al regreso de la marca al mercado local.