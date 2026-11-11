Cediendo soberanía digital: el acuerdo reservado con Estados Unidos que amenaza con dar de baja a una gigante de la tecnología en Argentina

El mecanismo contempla una revisión previa de las empresas frente a las listas de sanciones y restricciones del Gobierno estadounidense.

El Gobierno nacional incorporó un estándar de ciberseguridad estadounidense que podría dejar fuera de las compras estatales a empresas tecnológicas chinas como Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI. La medida quedó establecida mediante la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de un acuerdo de cooperación bilateral con Estados Unidos.

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La normativa incorpora el estándar TIA SCS 9001 como referencia obligatoria para evaluar a los proveedores de tecnología del sector público. Sin embargo, su alcance podría ser mucho mayor: uno de sus artículos instruye al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a evaluar la incorporación de estos requisitos en los procedimientos de homologación de equipos y las obligaciones de los prestadores de servicios de telecomunicaciones.

Cómo funciona la norma que podría excluir a Huawei

El estándar SCS 9001 fue desarrollado por la Telecommunications Industry Association (TIA), una organización estadounidense. A diferencia de otras certificaciones, no evalúa directamente el funcionamiento o la seguridad de los dispositivos, sino los procesos internos de las compañías mediante auditorías de entre dos y cuatro días.

El mecanismo contempla una revisión previa de las empresas frente a las listas de sanciones y restricciones del Gobierno estadounidense. Si una compañía aparece en esos registros, no puede avanzar con la certificación. Allí figuran Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI.

Por ahora, la disposición alcanza a las compras tecnológicas de organismos nacionales y a la protección de infraestructuras críticas bajo la órbita del CNC. No obstante, si Enacom incorpora los requisitos a sus procedimientos, las restricciones podrían extenderse también al sector privado.

Esto tendría consecuencias sobre una amplia variedad de dispositivos: teléfonos celulares, módems, módulos 4G y 5G, cámaras de seguridad, drones, routers y equipamiento de redes de Internet.

El impacto en las empresas y las telecomunicaciones

Una eventual ampliación de la normativa podría generar dificultades para numerosos proveedores locales. En Argentina existen más de 1.200 prestadores de Internet y 547 cooperativas con licencias en 20 provincias. Muchas de ellas construyeron sus redes de fibra óptica con equipos Huawei y ZTE, por sus costos y disponibilidad.

El acuerdo implica restricciones que podrían extenderse al sector privado.

El sector móvil también podría verse afectado. Según la información publicada, Huawei suministra aproximadamente el 70% del equipamiento del núcleo 5G de Telecom Argentina.

La medida se relaciona con un acuerdo de cooperación con Estados Unidos por 15 millones de dólares, que contempla la creación de un centro nacional de operaciones de ciberseguridad, una evaluación de la red troncal de Arsat y el reemplazo progresivo de equipamiento chino en redes gubernamentales.

De esta manera, la decisión representa un cambio importante en la política tecnológica argentina y podría modificar las condiciones de competencia en el mercado de telecomunicaciones si los requisitos terminan extendiéndose más allá del ámbito estatal.