EEUU buscará ofertas rivales para el alunizaje de Artemis 3 ante el retraso de SpaceX: jefe NASA

El jefe de la NASA dijo el lunes que la agencia espacial estadounidense estaba abriendo el contrato para el alunizaje de astronautas de su misión Artemis 3 para competir contra SpaceX, del multimillonario Elon Musk, actual contratista de la misión que está retrasado en el cronograma.

"Estoy en proceso de abrir ese contrato. Creo que veremos a empresas como Blue involucrarse, y quizá a otras", dijo a Fox News el administrador de la NASA, Sean Duffy, que también es secretario de Transporte de Estados Unidos.

Blue Origin es un rival de SpaceX fundado por el expresidente y CEO de Amazon.com Jeff Bezos.

"Vamos a tener una carrera espacial con respecto a las empresas estadounidenses que compiten para ver quién puede realmente llevarnos de vuelta a la Luna primero", agregó Duffy.

Desde 2021, SpaceX ha tenido un contrato con la NASA, ahora valorado en 4.400 millones de dólares, para llevar a humanos a la luna en 2027 utilizando su cohete Starship. La fecha objetivo, cada vez más retrasada, tiene como foco principal superar el objetivo de alunizaje de China para 2030. La misión sería el primer alunizaje humano desde el Apolo 17 en 1972.

Blue Origin, con su módulo de aterrizaje Blue Moon, tiene un contrato de alunizaje similar concedido por la NASA en 2023, pero para misiones Artemis posteriores. La empresa ha luchado durante años por ese contrato, presionando a la NASA y a los legisladores para que seleccionaran un segundo módulo como respaldo.

Los comentarios de Duffy el lunes sugieren que Blue Origin podría competir pronto para arrebatar la misión Artemis 3 a SpaceX, cuya retrasada Starship ha suscitado preocupación entre los funcionarios de la agencia en los últimos meses.

La NASA no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios y detalles sobre las declaraciones de Duffy.

El multimillonario programa Artemis de la NASA es una serie de misiones en las que participan varios contratistas con el objetivo de llevar a seres humanos a la Luna para una presencia allí a largo plazo. Artemis 3 se ha planificado para 2027 con la Starship de SpaceX.

Pero Duffy dijo que SpaceX de Musk no estaba siguiendo con la fecha prevista y podría poner a Estados Unidos detrás de su rival, dado que el presidente Donald Trump quiere que la misión se lleve a cabo antes de que termine su mandato en la Casa Blanca en enero de 2029.

"Van retrasados, y por eso el presidente quiere asegurarse de que ganamos a los chinos", dijo Duffy a Fox.

Artemis 2, un vuelo de 10 días alrededor de la Luna y de regreso en el que participarán sistemas construidos por Boeing, Northrop Grumman y Lockheed Martin, está previsto para abril y podría adelantarse a febrero, añadió.

Con información de Reuters