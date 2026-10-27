Alarma en las empresas: el 68% de las organizaciones reportó incidentes y señales de riesgo por el uso de Inteligencia Artificial

La IA dejó desde hace un tiempo de ser un asistente que solo sugiere: ahora actúa dentro de los sistemas de las empresas. Según un estudio de Sapio Research para Illumio, el problema es que muchas compañías de México dan permisos antes de poner límites. La muestra mexicana es de 100 responsables de tecnología y seguridad, así que mide percepciones, no ataques confirmados. El 68% de las organizaciones mexicanas consultadas reportó al menos un incidente o señal de riesgo por IA en un año. El promedio global es todavía más alto: 76%.

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Qué cuenta realmente ese 68%

El indicador agrupa situaciones de distinta gravedad, de modo que no equivale a empresas hackeadas. Incluye recomendaciones peligrosas detectadas antes de ejecutarse. A nivel global, el caso más común, con 35%, fue una recomendación de IA riesgosa que una persona frenó a tiempo.

Otros casos sí implicaron acciones: 26% reportó conexiones de herramientas de IA a sistemas sin aprobación del equipo de seguridad y 24%, accesos a información que debía quedar fuera de su alcance. Una organización podía marcar varios eventos, así que los porcentajes no se suman. El estudio tampoco cuantifica pérdidas económicas.

Más riesgo aceptado, más decisiones delegadas

En México, 64% afirmó que su organización acepta más riesgo cibernético que hace un año para aprovechar la IA, contra 56% global. Es un cambio declarado, no una prueba de que provocó los incidentes. En el total de la muestra, 70% delega decisiones que antes requerían aprobación humana y 62% desplegó herramientas antes de tener protecciones adecuadas.

Un 32% se siente cómodo dejando que la IA investigue problemas de seguridad sin revisión humana, y una proporción igual permitiría que aísle un dispositivo comprometido. Equivocarse puede frenar actividad legítima, y demorarse puede dejar avanzar la amenaza.

La brecha entre ver y controlar

El 84% dice tener claridad sobre cómo la IA accede a información y recursos, pero solo el 49% puede observar y auditar cada acción de un agente. Ahí está la brecha entre confianza y control: se delega más rápido de lo que se supervisa.

Solo 25% de los participantes globales eligió definir de forma explícita las acciones permitidas entre sus dos controles principales. En México, 52% cree que limitar los accesos importa más que anticipar cada amenaza, frente a 69% global. Un ejecutivo de monday.com estimó que proteger la IA podría elevar entre 10% y 25% el gasto en ciberseguridad.