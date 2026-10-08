Adiós a las dudas y a los engaños en la web: la nueva tecnología de Google que descubre al instante si un archivo fue hecho por una IA

Google habilitó para todo el público SynthID Detector, una nueva herramienta web que permite comprobar si una imagen, un video o un archivo de audio fue generado con inteligencia artificial. El servicio analiza los archivos en busca de marcas de agua digitales de SynthID, una tecnología desarrollada por la compañía para identificar contenido creado mediante determinados modelos de IA.

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La herramienta había estado disponible inicialmente para un grupo limitado de periodistas, profesionales de medios e investigadores, pero ahora cualquier persona puede utilizarla. La propuesta busca facilitar la identificación del contenido generado artificialmente, en un escenario donde cada vez resulta más difícil diferenciar una creación digital de un material real.

Cómo funciona SynthID Detector de Google

Para utilizar el servicio, el usuario debe cargar un archivo multimedia compatible. Google analiza su contenido y determina si encuentra señales relacionadas con SynthID. A diferencia de un sistema que intenta determinar si una imagen “parece” creada con IA, la herramienta busca marcas específicas asociadas a los sistemas compatibles.

SynthID funciona mediante la incorporación de una marca de agua digital que no necesariamente es visible para las personas, pero que puede ser detectada posteriormente mediante herramientas diseñadas para identificarla. La tecnología es utilizada por Google en modelos y productos como Gemini, Veo, Lyria, Nano Banana, Flow, ProducerAI y Vids.

Ahora cualquier persona puede utilizar la herramienta.

Qué formatos admite la herramienta

SynthID Detector permite analizar diferentes tipos de archivos. Para imágenes, acepta formatos como JPG, JPEG, PNG, BMP, WEBP, AVIF, HEIC, HEIF, TIFF, TIF y GIF.

En el caso de los videos, los formatos compatibles son MP4, MOV y WEBM, mientras que para audio admite archivos WAV, MP3, OGG, FLAC, AAC y M4A.

La tecnología de Google también tiene presencia fuera de sus propios productos. OpenAI, Nvidia y Kakao son compatibles con SynthID, mientras que OpenAI cuenta además con su propio sitio para comprobar contenido generado por sus modelos. Google también incorporó la verificación de SynthID dentro de Gemini y Google Chrome. Según la compañía, actualmente se realizan alrededor de un millón de solicitudes diarias para comprobar contenido mediante este sistema.

La expansión de esta tecnología apunta a ofrecer una herramienta para verificar el origen de imágenes, videos y audios que circulan por internet. El objetivo cobra especial importancia ante el crecimiento del contenido generado con inteligencia artificial, que puede utilizarse tanto para la creación digital como para presentar material artificial como si fuera auténtico.