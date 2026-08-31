En el mundo hay unos 2.700 millones de personas que juegan videojuegos de manera habitual. Para una parte de ellas, el hobby es sinónimo de entretenimiento y socialización. Para otra, en cambio, se transforma en un problema que la ciencia ya empezó a diagnosticar con criterios propios.

La Organización Mundial de la Salud no reconoce a la "adicción a los videojuegos" como una categoría independiente. La engloba dentro del Trastorno de Juego por Internet (IGD, por sus siglas en inglés), aunque el nombre resulte llamativo: no hace falta estar conectado a internet para desarrollarlo, ya que también incluye a quienes juegan de forma offline.

Los nueve síntomas que definen la adicción

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, elaborado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, estableció una lista de nueve criterios. Cuando una persona cumple cinco o más, se considera que atraviesa un cuadro adictivo:

Preocupación constante por jugar

Síndrome de abstinencia al no poder hacerlo

Necesidad de aumentar el tiempo de juego

Intentos fallidos de controlar el consumo

Pérdida de interés en otras actividades

Continuar jugando pese a problemas personales o sociales

Mentir sobre el tiempo real dedicado al juego

Usar el juego para escapar de estados de ánimo negativos

Poner en riesgo vínculos, el trabajo o los estudios por el juego

Con esta vara, los estudios internacionales calculan que la prevalencia mundial de adicción a los videojuegos ronda el 3,1% de la población general. La cifra ubica al fenómeno lejos de ser marginal, aunque los propios investigadores remarcan que todavía falta consenso metodológico global para sacar conclusiones definitivas.

El caso de México: un mercado gigante y una radiografía propia

Dentro de ese panorama mundial, México aporta uno de los estudios más completos disponibles hasta el momento. Según estimaciones del Banco Santander, el país es el mayor mercado de videojuegos de América Latina y ocupa el décimo puesto a nivel mundial en consumo de la industria. Los gamers mexicanos, además, gastan hasta un 25% más por transacción que en otras ramas del entretenimiento.

Una investigación publicada en la revista Salud Pública de México —bajo el título "Uso de videojuegos y trastorno de juego por internet en México: encuesta nacional en población general mexicana"— relevó que el 23,2% de los mexicanos de entre 12 y 65 años se considera usuario habitual de videojuegos.

El perfil típico que arrojó la encuesta es el de un hombre adolescente, de entre 12 y 17 años, soltero, de mayor nivel socioeconómico, y residente de ciudades del centro y centro-sur del país, además de la Ciudad de México.

Cuántos gamers mexicanos son adictos

Al aplicar los nueve criterios del Manual Diagnóstico, los investigadores encontraron que 0,9% de los gamers mexicanos presenta problemas de adicción. Trasladado a la población total, la cifra equivale al 0,2%, es decir, cerca de 268.000 personas en todo México.

El dato ubica a México por debajo del promedio mundial de 3,1%. Los propios autores del estudio matizan el hallazgo: aunque la prevalencia del trastorno como cuadro completo es baja, la presencia de al menos un síntoma de adicción resultó relativamente frecuente entre los encuestados, lo que enciende una alerta sobre el terreno intermedio entre el uso recreativo y el patológico.

Con estos números sobre la mesa, el debate no pasa por demonizar a los videojuegos —una industria que mueve millones de usuarios y de dólares en todo el mundo— sino por afinar las herramientas para detectar a tiempo a quienes cruzan la línea entre la afición y el trastorno.