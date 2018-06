Techint: el nuevo dueño de Vaca Muerta

En 2017, la producción de gas a nivel nacional registró una caída del 1% interanual. Entre enero y abril de 2018, la producción ascendió un 3,8%. La pregunta obligada del millón: ¿Puede atribuirse al tarifazo la susodicha mejora? De ninguna manera. Basta remitirse a la primera oración, agregando que, a decir verdad, dicha caída fue del 3% al descontar la "pesada herencia". Algo similar con la producción de 2016 que, si bien creció, fue una vez más gracias a la "pesada herencia". Hechas estas pertinentes aclaraciones, ingresemos ahora al estudio del primer cuatrimestre de 2018. ¿Qué encontramos? La mitad del crecimiento proviene de un único yacimiento en Vaca Muerta, propiedad de Tecpetrol, esto es, Techint. La hegemonía gasífera de Paolo Rocca -detrás suyo van Mindlin y Eurnekian, entre otros- fue posible gracias al combo entre la flexibilización laboral de los petroleros neuquinos, el tarifazo, el nuevo Plan Gas macrista (diseñado a imagen y semejanza de estas empresas) y la reapertura de exportaciones ilimitadas a Chile como en los noventa.

Tecpetrol en el incremento nacional de 2018

Como se dijo en la introducción, el primer cuatrimestre del corriente exhibió un crecimiento interanual del 3,8%. De la producción positiva total (787.105 miles de m3), Neuquén participó con un 55% o unos 434.073 miles de m3.

A su vez, de dicho volumen, el yacimiento Fortín de Piedra de Tecpetrol (Techint) aportó 379.281 miles de m3, un 87%. En suma, un 48% de la producción positiva entre el primer cuatrimestre de 2018 y el primero de 2017 provino de esta empresa.

El desplazamiento de YPF y los nuevos protagonistas de Vaca Muerta

Al ajustar la lupa sobre la primera provincia productora de gas, Neuquén, se observa que, en el primer cuatrimestre de 2018, Tecpetrol aportó un 70% de la mayor producción respecto del mismo período de 2017:

Embed

Nótese además, la segunda en el ranking detrás de Tecpetrol: Petrobras, la petrolera de Marcelo Mindlin. YPF, en tercer lugar, apareciendo por primera vez en el Top Ten Exxon y Shell.

¿Y el comportamiento de las empresas entre los primeros cuatrimestres de 2015 y 2014? YPF, la primera empresa de energía del país, explicó el 62% de los mayores volúmenes entre períodos. Reflejaba la consecuencia de su renacionalización y que entre sus primeros objetivos tuvo la puesta en valor de Vaca Muerta, dejando atrás el sabotaje de Repsol que la tenía deliberadamente deprimida.

Embed

Entre las tres primeras, dos empresas del Estado (YPF y la provincial neuquina), con Tecpetrol aportando el 1%. Contrástese con las tres primeras de la gestión Macri: Techint y la firma de Marcelo Mindlin. YPF, con un 8%.

Plan Gas Techint

El abrumador protagonismo de Paolo Rocca en Vaca Muerta obedece al nuevo Plan Gas macrista. En efecto, y como fuera analizado recientemente por este Observatorio en su informe "Diferencias entre el Plan Gas macrista y el kirchnerista" (ver bibliografía), el "PROGRAMA DE ESTIMULO A LAS INVERSIONES EN DESARROLLOS DE PRODUCCION DE GAS NATURAL PROVENIENTE DE RESERVORIOS NO CONVENCIONALES" beneficia a los nuevos actores nacionales y multinacionales en detrimento de los tradicionales, entre ellos, YPF. Asimismo, y en mercado liberado en cuanto a fijación de precios, sigue compensando a las empresas que incluso tienen luz verde para exportar ilimitadamente. Finalmente, se trata de un estímulo no a la mayor producción, sino a inversiones en desarrollos no convencionales que apunten a una determinada producción media anual. Si esa producción es mantenida inalterable entre un año y el siguiente, seguirán siendo acreedores del premio.

Petroquímica, la revista más importante del sector, apenas conocidos los números de abril en producción de gas salió con su nota "El récord gasífero de Vaca Muerta es de Techint" (ver primera imagen). Se lee (subrayado es nuestro): "La apuesta de Techint no tiene precedentes en la Cuenca Neuquina, la compañía pasó casi de cero a 6 millones de metros cúbicos diarios de gas en apenas nueve meses. El proyecto cuenta con el aval del nuevo plan de subsidios a la producción de gas por lo que recibe 7,5 dólares por cada millón de BTU ".

Coincidentemente, leemos en el reporte a la CNV de Tecpetrol "Estados Financieros Consolidados al 31 de Diciembre de 2017", y bajo el título de "Hitos relevantes", que gracias al nuevo Plan Gas de Aranguren se "viabiliza el mayor programa de inversiones y el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la Sociedad". (1)

Fue, efectivamente, el nuevo Plan Gas macrista el que condujo al exponencial crecimiento de Techint en Vaca Muerta. Leemos del mismo reporte que "Con una inversión estimada de U$S 2.300 millones, la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, en la cuenca Neuquina, es el proyecto más ambicioso encarado por la Sociedad y concentra las mayores expectativas". Ya en su reporte a la CNV para el primer trimestre de 2018, se informa "Inversiones por USD 1.200 millones a realizarse hasta 2021 en el marco de la Resolución 46/2017", nada más que para Fortín de Piedra.

Flexibilización laboral y destino de exportación

Sin embargo, el éxito del Plan Gas macrista no hubiera sido posible sin la complementación/retroalimentación de la flexibilización laboral, el tarifazo (2) y la reapertura exportadora. Respecto al primero, cabe recordar una frase brindada por Rocca al diario El País, con motivo del anuncio del acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y los sindicatos petroleros de la provincia del Neuquén, en enero de 2017: "Hoy en el país operamos un equipo de perforación con 27 personas, en EE.UU. lo operan con 10, la productividad aquí es un tercio. El costo de un obrero de equipo de perforación está en alrededor de 80.000 dólares al año, frente a 30.000 en EE.UU. El 40% son horas taxi, transporte hacia instalaciones pagadas en horas extras".

Olvidaba Rocca (y el presidente Macri), que Vaca Muerta se posicionó como la tercera productora en no convencionales del mundo entre 2012 y 2015 sin siquiera haber reducido 1 hora "taxi" a ningún trabajador. Y este recordatorio es más pertinente, no sólo a la hora de hablar de las inversiones de Techint en buena medida realizadas a cambio del cercenamiento de derechos laborales, sino también cada vez que se celebra el empleo generado por la empresa en la zona:

Embed

