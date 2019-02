Taxistas confunden al novio de una joven con un Uber y los amenazaron

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Un nuevo episodio de violencia hacia los Ubers se vivió en las últimas horas. La cuenta de Twitter @voyenuber, denunció que fue amedrentada por supuestos taxistas que asumieron que esperaba un coche, cuando en realidad era su pareja.

“Flaca, estás pidiendo un Uber, tomatela”, le dijeron, a lo que ella respondió: “Estoy esperando a mi pareja, no un Uber, y vos no me vas a decir con quién viajar”.

En el video se ve a un grupo de violentos arribar a una chica de madrugada que, según ellos, estaba esperando un Uber a pesar de que ella les dijo que esperaba a su novio.

Al momento de llegar su pareja, los violentos se meten literalmente adentro del auto del joven y hasta le sacaron las llaves del auto, mientras el novio de la chica trataba de explicar que no era parte del servicio de Uber: “Te vamos a romper el auto, te vamos a cagar a trompadas», fue la respuesta”.

La chica alcanzó a filmar la situación, lo que puso nerviosos al grupo de violentos, que incluso amenazaron con pegarle e intentaron sacarle el celular: “Te voy a pegar y vas a ir en cana por delincuente y puta”, le lanzaron.