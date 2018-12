Tato Young dio detalles sobre el acoso que sufrió Romina Manguel

En su columna radial, se refirió a la denuncia de su ex compañera de programa.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista Gerardo "Tato" Young realizó una columna radial sobre el caso de acoso que comentó su ex compañera de programa Romina Manguel en la noche de ayer.

Durante la mañana de Radio Mitre, el conductor de A24 clarificó que la denuncia mediática era cierta y que por "códigos de humanidad y confianza" se encargó de acompañar a su colega durante toda la presencia del invitado acosador.

Embed

"En la tele no siempre sabemos quiénes son los invitados al programa. Cuando llegamos, nos enteramos que había una persona que iba a participar de la mesa, y me di cuenta de que Romina estaba muy asustada", aseguró.

"Nos enteramos que había una persona que iba a participar de la mesa, y me di cuenta de que Romina estaba muy asustada".

“Con Romina tenemos diferencias sobre política pero tengo códigos de humanidad y confianza. Ella me cuenta que esta persona venía acosándola, me muestra algunas de las pruebas de este acoso, y era un acoso muy notorio e impresionante“, continuó el integrante de Encendidos en la Tarde.

Y agregó: “Estaba mostrándome a un acosador. Es impactante ver eso. Ella no quiso hacerlo público en ese momento, tuvo sus razones. Yo no sólo respeto esas razones sino que las comparto. Y la acompañé para que este hombre no se acercara“.