Macrisis total: Un hospital municipal recibió un millonario tarifazo y el intendente alertó que no lo puede pagar

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, denunció que el hospital municipal recibió una factura de luz de 2 millones de pesos y anunció que recurrirá a la Justicia porque no puede pagarla.

Gray sostuvo que "no está previsto" abonar la boleta con ese millonario importe y explicó: "Veníamos pagando 15 mil pesos años atrás y era muy bajo la verdad. Después pasamos a 120 mil y luego a 2 millones de pesos".

"No hay una explicación lógica y razonable de por qué pasamos de 100 mil a 2 millones de pesos", cuestionó el presidente del PJ bonaerense.

En ese sentido, subrayó: "Esto que nos está pasando no lo tenía presupuestado porque nunca me imaginé pagar un mes 2 millones de pesos de energía eléctrica".

Además, denunció que la misma situación atraviesan los comercios del distrito, ya que algunos de ellos deben afrontar pagos "arriba de los cien mil pesos de luz".

"Para una pyme, es realmente insostenible", cuestionó, al tiempo que resaltó: "Lo que hemos hecho es iniciar el trámite administrativo, agotar ese trámite y a partir de ahí estamos recurriendo a la Justicia".

"Hemos hecho dos tipos de amparo. Por un lado, uno colectivo, de todos los intendentes del Justicialismo de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, un amparo particular por mi municipio porque no puedo pagar ni el alumbrado que me está llegando ni las tarifas de energía", señaló.

Y reprochó: "En el Conurbano, estamos pagando tarifas más altas, más importantes que en la Capital Federal. Estamos pagando tarifas internacionales".