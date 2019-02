Tarifazo: masiva protesta de gremios y organizaciones sociales contra los aumentos

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Sindicatos de transportistas y movimientos sociales volvieron a las calles para pedirle al gobierno nacional que frene "este esquema continuo de aumento desmedido" con una jornada de protesta en el centro porteño.

De la marcha participan, entre otros, Barrios de Pie, la CTEP, la CCC, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que conduce Juan Carlos Schmid, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y distintos gremios de la industria y los servicios.

"Que Macri se deje de joder, los aumentos no dependen de las cooperativas. No se puede trasladar más los precios a los usuarios porque no lo pueden pagar", se quejó Carlos Ciapponi, el titular de la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) del Neuquén.

Embed Son muchas las cooperativas eléctricas que le suman a las boletas de electricidad gastos que no corresponden al consumo de los usuarios. La lista de agregados es escandalosa y va desde las tasas municipales, la televisión digital o los postes, hasta sepelios o el pavimento — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 25 de febrero de 2019

En declaraciones radiales, Ciapponi advirtió: "este Gobierno nos lleva a la quiebra. Macri y su equipo económico son los únicos responsables de semejante barbaridad, ningún otro".

"Desde que se decretó la Emergencia Eléctrica con el exministro (de Energía Juan) Aranguren, han aumentado las tarifas eléctricas en un 2.500%. Nunca en la historia la tarifa de la energía ha sufrido este ajuste, ninguna otra cosa ha aumentado tanto como la energía", alertó.

Los gremios se reunirán en la intersección de Diagonal Norte y Suipacha para luego marchar al ENRE y, junto a las organizaciones sociales, movilizarse después al Congreso para entregarle una carta al bloque de Red x Argentina, que lidera Felipe Solá, en la que pedirán medidas de la oposición para dar marcha atrás con los aumentos en los servicios públicos.