El jefe de Gabinete criticó duramente a la ex mandataria.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, apuntó duramente contra le ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de que ésta presentara un proyecto para retrotraer los aumentos de tarifas en los servicios públicos.

En diálogo con los medios en Casa Rosada, el jefe de Gabinete calificó de "demagoga" a la actual senadora: “Una cosa es la actitud demagógica e irresponsable de quienes quebraron el sistema energético y económico en nuestro país, como la ex presidenta, y no nos sorprende. Sabemos que no está en una actitud constructiva”.

Y agregó: “Sabíamos que estos cuatro meses eran difíciles por los reacomodamientos tarifarios que faltaban, era el último esfuerzo que faltaba hacer. Lo que viene es una cuestión mucho más acotada".

Por otro lado, Peña se refirió a la meta de inflación: "Seguimos trabajando para cumplir la meta del 15%”. A partir de mayo vamos a ver una merma muy significativa en este camino que vamos recorriendo de reducción de la inflación”.

Los dichos de Peña se dan luego de que se diera a conocer que el número de inflación llegó al 2,3 %. Por su parte, distintos especialistas pronostican un número más elevado para abril.

El proyecto de Cristina Kirchner propone suspender por dos años la subas de tarifas de electricidad, gas por redes y agua corriente y que retrotraiga los costos al 1° de enero de 2017. El plan contempla a usuarios residenciales, pymes y cooperativas de trabajo.