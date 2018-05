La Cámara Alta se prepara para tratar el miércoles en el recinto el proyecto de Ley para congelar el tarifazo y el Gobierno de Cambiemos ya no sabe qué hacer para frenar la aprobación de la iniciativa impulsada por los bloques peronistas. Los votos están cantados y todo apunta a que alrededor de 40 legisladores votarán a favor, 30 en contra y podría haber 2 abstenciones.

Luego del video oficial, en el cual el presidente Mauricio Macri le rogó a los senadores peronistas que “no se dejen conducir por la locura de CFK” y la decisión del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto de no pagar el costo político por el tarifazo, la posibilidad que le quedaba al oficialismo era la de no dar quórum. No obstante, esa idea fue desechada ya que la semana próxima la oposición volvería a intentar convocar una sesión especial.

LEÉ MÁS: Tarifazo: Macri le pidió al peronismo que "no se deje conducir por las locuras de CFK"

Según consigno el portal La Nación, se sumaron nuevas malas noticias para Cambiemos. Senadores que rechazan la iniciativa opositora, como Lucila Crexell (MPN-Neuquén) y Rodolfo Urtubey (PJ-Salta), dejaron trascender que no están dispuestos a restarle quórum a la sesión convocada para el miércoles a las 14.

De esta manera, el peronismo tendría el camino asegurado para abrir el debate y hacer valer una relación de fuerzas que, por el momento, le es favorable. Sobre un total de 72 senadores, al menos 39 ya tendrían decidido votar el proyecto tal como salió de Diputados hace casi tres semanas.

Un senador que responde a Pichetto le confesó al portal oficialista que “el proyecto es una mierda, pero el mensaje a la sociedad no puede ser confuso” y advirtió: “Nosotros no vamos a pagar el costo político por los aumentos que de manera unilateral decide Macri". Es que “el peronista dialoguista” tuvo que pagar un costo cuando decidió acompañar la reforma previsional en diciembre del 2017.

Ahora el oficialismo piensa jugar hasta la última carta, ya que parece que la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, decidió unificar las sesiones especiales pedidas por el PJ y Cambiemos, poniendo en primer lugar el temario reclamado por oficialismo. En tanto, el bloque que conduce Pichetto advirtieron que el procedimiento viola el reglamento porque se debería convocar como ocurrió cuando el proyecto de tarifas se discutió en Diputados, a dos sesiones por separado.

Cómo será la votación

A favor: Interbloque PJ (Pichetto, José Mayans, María Teresa González, Alfredo Luenzo, Mario Pais, Omar Perotti, Pedro Guastavino, Sigrid Kunath, Carlos Espínola, Guillermo Snopek, Carlos Caserio, Inés Blas, Carlos Menem, Rubén Uñac, Cristina López Valverde, Daniel Lovera, Norma Durango, José Ojeda, Julio Catalán Magni, Dalmacio Mera (no confirmó), José Alperovich, Beatriz Mirkin, Eduardo Aguilar). FpV (Marcelo Fuentes, Cristina Kirchner, Anabel Fernández Sagasti, María Pilatti, Claudia Almirón, María Ángeles Sacnun, Silvina García Larraburu, Ana María Ianni, Nancy González). Frente Cívico Santiagogo (Ada Itúrrez, Blanca Porcel). PJ San Luis (María Eugenia Catalfamo, Adolfo Rodríguez Saá). Fte. Pop. Santiago del Estero (Gerardo Montenegro), Proyecto Sur (Fernando Solanas), Rio Negro (Magdalena Odarda), MPN (Guillermo Pereyra)

En contra: Cambiemos (Luis Naidenoff, Mario Fiad, Silvia Giacoppo, Humberto Schiavoni, Pedro Braillard Poccard, Alfredo De Angeli, Elías de Pérez, Oscar Castillo, Inés Brizuela, Julio Martínez, Ernesto Martínez, Laura Rodríguez Machado, Roberto Basualdo, Julio Cobos, Pamela Verasay, Esteban Bullrich, Gladys González, Federico Pinedo, Marta Varela, Eduardo Costa, María Belén Tapia, Miriam Boyadjian, Claudio Poggi, Ángel Rozas, Juan Carlos Marino) Interbloque Federal (Juan Carlos Romero, María Cristina Fiore, Lucila Crexell, Carlos Reutemann) Interbloque PJ (Rodolfo Urtubey)

Ausentes/abstenciones: Frente Renovador Misiones (Maurice Closs y Magdalena Solari)