SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La polémica decisión del Gobierno de la imposición de un cargo extra en 24 cuotas para la tarifa de gas y compensar a las compañías por la devaluación ya generó que surjan mecanismos legales para defenderse. Durante estas horas, se difundieron modelos de escritos por redes sociales para presentar ante las distribuidoras del servicio y disputar el cobro de esos montos.

El abogado Sergio Mohadeb publicó en su cuenta de Twitter un primer boceto de presentación para impugnar el recargo. "Las facturas anteriores están pagas, y por ende extinguieron la obligación de pagar la tarifa de ese período, artículo 880 del Código Civil y Comercial y por ende también se viola el principio de irretroactividad (art. 7 del Código Civil y Comercial) y mi derecho de propiedad", señaló el escrito.

Por último, afirmó: "Por ese motivo solicito la supresión de ese cargo y desde ya impugno la norma general en que se basa. La presente no es una declaración completa de los hechos y del derecho y mi parte desde ya reserva el derecho de ampliar y promover las demás acciones legales que correspondan en caso de que no se avengan a deducir el cargo citado".

Un escrito parecido fue propuesto por María Teresa García, senadora bonaerense del Frente para la Victoria. Este modelo también citó al artículo 7 del Código Civil y Comercial, que sostiene que "las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales".

El otro artículo del Código Civil y Comercial citado por ambos escritos, el 880, determina: "El pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor, extingue el crédito y lo libera".

Embed “Por medio de la presente impugno la factura de gas nro. [...] de fecha [...] en atención a incluir un cargo retroactivo. Las facturas anteriores están pagas, y por ende extinguieron la obligación de pagar la tarifa de ese período, artículo 880 del códig… https://t.co/KTf2tohUV6 pic.twitter.com/KixxNypynj — Derecho enZapatillas (@dzapatillas) 6 de octubre de 2018

LEER MÁS: Tarifazo: los aumentos del gas llegan hasta el 50%