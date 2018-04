Tarifazo: cuál es la estrategia de la oposición y qué va a hacer el Gobierno

Cada uno saca las cuentas para ver si habrá quórum en la sesión especial. A qué apuesta la oposición si no consigue los dos tercios.

La cuenta regresiva llega a su fin y la oposición intentará nuevamente derribar una de las medidas clave del modelo económico macrista: el tarifazo en los servicios públicos. Como un juego de ajedrez, la oposición y el peronismo se mueven para contrarrestar al otro y ambos saben que están muy justos en los recursos necesarios.

Luego de que les faltara solo un diputado para inaugurar la sesión, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, Argentina Federal, el FIT y Movimiento Evita insistirán en la sesión especial. Las cuentas que sacan en los principales bloques es que esta vez sí tendrán el número necesario, aunque sin sobrarle demasiado.

SUSCRIBITE PARA QUE EL DESTAPE CREZCA

Del FpV faltaron cuatro y, según fuentes parlamentarias, estiman que al menos dos de ellos sí estarán este miércoles a las 11. Y cuatro del peronismo dialoguista que, según dijeron desde el bloque a El Destape, ya están en Buenos Aires y estarían mañana. Hasta el verborrágico Alfredo Olmedo prometió dar el quórum.

Asimismo, en una reunión de las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor (manejadas por el FR y Argentina Federal) la oposición tanteará la posibilidad de unificar proyectos, que van desde la actualización por salarios hasta la suspensión de los últimos aumentos. Allí, la oposición no tiene mayoría y faltaría que se convoque al plenario la de Presupuesto, que comanda el oficialista Luciano Laspina, por lo que seguirán necesitando dos tercios para aprobar un proyecto mañana.

La oposición no cuenta con el número, entonces ¿para qué la sesión? Si no consiguieran los dos tercios, desde la oposición argumentan que, transcurridos los 30 días, pueden volver a insistir en el recinto aunque no haya firma de dictamen de Presupuesto. Y ya una votación en contra, con toda la oposición unida, serviría, según piensan, para instalar el tema y mostrar masa crítica necesaria en contra de la medida que el Gobierno defiende con uñas y dientes.

LEE MÁS "Del Moro cortó la luz en Intratables y se burló de Macri en vivo"

Además, esto implicaría que Cambiemos tendría que bajar a dar el debate y defender las facturas de luz y gas de cuatro y hasta cinco cifras que han llegado a algunos usuarios.

Resta ver si habrá alguna sorpresa. "Así como nosotros estamos haciendo todo lo posible para juntarlos, ellos (por el Gobierno) también lo están haciendo para bajarnos a algunos", explicaron desde el kirchnerismo. Algo que desde Cambiemos reconocen, cuando se le consulta si están hablando para bajar diputados de la sesión. "En eso andamos", dijeron desde la Casa Rosada.

LEE MÁS "La oposición insistirá con una sesión especial para derribar al tarifazo"