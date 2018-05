El presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia brindó una entrevista a horas de que la Selección viaje a Barcelona para completar la preparación de cara al Mundial de Rusia 2018 y salió a respaldar a Gonzalo Higuaín por las criticas que recibe al no anotar goles.

"No estoy preocupado por él, al contrario. No tengo dudas de que Higuaín va a tener un buen Mundial, estoy convencido. Haber jugado en cancha de Boca, con el aliento que le dio la gente, el reconocimiento, es importante. Por ahí no pasaba. Eso fortalece la moral de él. Es un gran goleador", sostuvo en declaraciones a a C5N.

Asimismo, resaltó que un buen Mundial para la Argentina es "estar entre los cuatro mejores" y argumentó: "Esu na selección que ha tenido tres técnicos en una Eliminatoria. Sampaoli sólo dirigió cuatro partidos de Eliminatorias y seis amistosos. Te va marcando una tendencia. Hay una diferencia con selecciones muy poderosas que vienen con trabajo de 10 o 12 años".

"Hay una diferencia que no juega a favor pero tenemos un plus: tenemos a jugadores catalogados como los mejores jugadores del mundo y al mejor del mundo", consideró a la vez.

Y concluyó: "Los jugadores van a dar lo mejor, porque realmente tienen un amor impresionante por la camiseta. En los peores momentos del fútbol argentino siempre han venido, han dejado todo de lado. Ellos siempre han venido, se pusieron la camiseta y nos dieron tres finales en los últimos cuatro años. Este grupo tiene un plus y nos va a dar la posibilidad de disfrutar algo, no tengo dudas".