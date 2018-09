Szpolski rompió el silencio sobre el Grupo 23: "No vacié ninguna empresa"

Sergio Szpolski se presentó en Comodoro Py y rompió el silencio sobre el vaciamiento del Grupo 23.

Embed El empresario de medios Sergio Szpolski, ante la Justicia: el juez Bonadio lo indaga en la causa por las coimas K: "Voy a responder preguntas".

Antes de entrar al despacho del juez negó haber visto bolsos. pic.twitter.com/HSkPpxzcUc — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 28 de septiembre de 2018

"No fue mi responsabilidad", dijo el empresario dueño del grupo de medios que dejó a más de 800 trabajadores de prensa en la calle, sin sueldos ni indemnizaciones.

Szpolski, quien era dueño del Grupo 23 junto a Matías Garfunkel, tuvo que ir a declarar por la Causa de los Cuadernos del chofer ante el juez Claudio Bonadio.

"Fue una situación traumática. Todo lo que ocurrió después que el Grupo 23 se desarmó no fue mi responsabilidad", dijo el empresario que fue dueño de medios como los diarios Tiempo Argentino, El Argentino, Radio América, CN23, la web Infonews y la revista Veintitrés, entre otros.

"No vacié ninguna empresa. No me hago el distraído", afirmó Szpolski ante periodistas en Comodoro Py antes de ingresar al despacho de Bonadio. El empresario fue acompañado por el mismo abogado que representa al espía Antonio Horacio Stiuso: Santiago Blanco Bermúdez.