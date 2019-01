SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La periodista Susana Roccasalvo brindó una entrevista en donde rompió el silencio sobre su distanciamiento con su colega Jorge Rial.

En diálogo con el diario La Nación, la periodista reveló que, a pesar de ser amiga de la gerenta de programación de América, hace 20 años que está prohibida en el canal por Jorge Rial.

"Siempre se llenó la boca diciendo que yo lo prohibí y eso no es así, dado que él trabajó siempre en América", agregó.

"Hablaba pestes de mí en radio, hasta dijo que era sucia. Así que les pregunté a las autoridades del canal si él iba a hacer eso también por televisión, en la misma pantalla en la que estaba yo. Me dijeron que no, que me quedase tranquila", explicó.

Además, contó que desde el canal le decían "no queremos problemas con Rial, no queremos que Jorge se enoje".

Y concluyó: "Con el tema de la violencia de género, si se escuchase todo lo que él dijo de mí.... Está todo grabado... Lo dejo pasar. Él está grande, yo no todavía, que el agua fluya, pero si no estoy en América es por eso".