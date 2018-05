"No voy a discutir con vos porque sos una mujer inteligente", se escudó la conductora de El Trece.

En el programa Almorzando con Mirtha Legrand, la reconocida cantante de tango y actriz, Susana Rinaldi, disparó contra el Gobierno de Cambiemos y dejó sin palabras a la conductora cuando la increpó diciéndole: “No podes ignorar lo que robó el gobierno anterior”.

Durante varios minutos, Rinaldi valoró los avances del gobierno anterior en materia educacional, cultural y económica como el pago de la deuda externa y las universidades construidas a los largo del país. No obstante, Legran no lo toleró y la cruzó en vivo para que aclare de qué está hablando y la desafió: “No podes ignorar lo que robó el gobierno anterio”.

Embed Mirtha Legrand acorralada por Susana Rinaldi: “No voy a discutir con vos porque sos una mujer inteligente” pic.twitter.com/Y3I2uDzTw9 — El Destape (@eldestapeweb) 21 de mayo de 2018

“No niego nada pero tampoco acepto lo que no se muestra. Mi visión como todo argentino es que se demuestre que es así”, aclaró la cantante de tango, a lo cual, la conductora remarcó que “la justicia está investigando”.

Pero no terminó allí y Rinaldi aseveró: “La justicia me da un dolor de cabeza y estomago que ni te cuento. La justicia ya debería haber hecho todo esto y te juro que ya está todo investigado y no es así. Si está todo investigado que salgan y digan para que nuestra cabeza sepa lo que está pasando en nuestro momento”.

“Robaron mucho”, acotó Legrand y le aclaró a la actriz: “No voy a discutir con vos porque sos una mujer inteligente pero no te quiero dejar pasar ciertas cosas”.

Y sentenció: “Yo daría mi vida para que no volviera más el kirchnerismo.